Семьям погибших в волгоградской колонии сотрудников ФСИН выплатят по 1 млн рублей

Семьи погибших при захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом получат по 1 млн руб. из областного бюджета. Соответствующее поручение на заседании оперативного штаба дал губернатор Андрей Бочаров.

«В результате действий преступников погибли и пострадали люди»,— заявил господин Бочаров, подчеркнув, что следствие продолжается. «Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в лечебных учреждениях региона»,— добавил чиновник.

Господин Бочаров также отметил, что региональные власти находятся в тесном контакте с руководством ФСИН и оказывают всестороннюю поддержку семьям погибших и пострадавших.

23 августа четверо заключенных ИК-19 взяли в заложники 12 человек — восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных. Преступники уверяли, что поводом для их действий стала месть за то, что у верующих в колонии сбрили бороды, отобрали священные книги и молитвенные коврики. Нападавших ликвидировали во время штурма. В числе жертв — четверо сотрудников ФСИН. Было возбуждено дело о захвате заложников (ч. 4 ст. 206 УК РФ) и дезорганизации работы исправительных учреждений с применением насилия (ч. 3 ст. 321 УК РФ).

Подробнее — в материале «Штурм строгого режима».

Никита Маркелов, Саратов