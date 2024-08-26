В Крыму перекрыли дорогу из-за лесного пожара на горе Тепе-Оба

Движение на дороге от Феодосии до Орджоникидзе временно ограничили из-за сильного пожара на горе Тепе-Оба, сообщили «Ъ» в минтрансе Крыма. Движение на дорогах ограничивают посты ГИБДД.

«Движение ограничено на время ликвидации пожара. Из поселка Орджоникидзе до Феодосии и села Виноградное можно проехать через села Южное и Насыпное»,— сказали чиновники.

Тушение крупного лесного пожара в районе горы Тепе-Оба под Феодосией продолжается вторые сутки. По данным ГУ МЧС по Республике Крым, борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер. Неподалеку от пожара, площадь которого составляет 150 га, находятся рекреационно-ландшафтный парк Тихая бухта и село Южное.

«В районе Тепе-Оба на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. Вертолеты Ми-8 МЧС России уже сбросили 210 тонн воды и не допустили перехода огня на село Южное»,— рассказали в республиканском ГУ МЧС.

Александр Дремлюгин, Симферополь