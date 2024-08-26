Под Феодосией не могут потушить крупный ландшафтный пожар

Площадь пожара в районе горы Тепе-Оба под Феодосией увеличилась за ночь до 75 га, сообщили «Ъ» в МЧС Крыма. Из нескольких близлежащих СНТ спасатели эвакуировали местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в местности Тепе-Оба в Крыму

Фото: МЧС России Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в местности Тепе-Оба в Крыму

Фото: МЧС России

«Площадь пожара составляет 75 га. Быстрому распространению способствуют сильные порывы ветра и жаркая сухая погода»,— отмечают специалисты. На месте происшествия работают 380 человек и 105 единиц техники, в том числе авиация.

Причина возникновения пожара пока не известна. Он возник вечером вчера, 25 августа. Из ближайших поселков эвакуировали 100 человек, но позднее часть из них вернулась.

Александр Дремлюгин, Симферополь