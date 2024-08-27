Написавшим «ГУР» на памятнике Жукову женщинам назначили принудительные работы

Тверской районный суд Москвы приговорил к году принудительных работ Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову за то, что те нанесли надпись «ГУР» (Главное управление разведки Минобороны Украины) на памятник Георгию Жукову на Манежной площади. Суд признал их виновными в повреждении военных памятников (п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Женщин арестовали 4 июня. Надпись на памятник они нанесли при помощи баллончика краски. Как сообщал Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные полиции, женщины уверяли, что их заставили это сделать украинские мошенники, а деньги им нужны были для погашения кредитов.

После задержания Веры Николаевой и Анастасии Лысенковой было еще два схожих инцидента. 1 июля аббревиатуру ГУР на памятник Жукову нанес мужчина, его задержали (о приговоре не сообщалось). 17 июля за те же действия была задержана 68-летняя пенсионерка. Оба объяснили свои действия тем, что попали под влияние мошенников.

Евгений Белоусов