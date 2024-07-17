В Москве задержали пенсионерку, которая написала «ГУР» на Красной площади

В Москве задержали 68-летнюю женщину, которая написала краской аббревиатуру «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому. Это четвертый случай, когда на Красной площади пишут эту аббревиатуру.

«По ее словам ей приказали это сделать некие сотрудники силовых ведомств»,— сообщили правоохранительные органы «РИА Новости».

По информации агентства, женщину зовут Людмила Иваненко. В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

ТАСС пишет, что при задержании у женщины нашли баллон с краской. По информации РБК, она оставила надпись, чтобы вернуть 840 тыс. руб., которые перевела неизвестному. Мошенник позвонил ей и представился сотрудником силовых структур.

«ГУР» расшифровывается как Главное управление разведки Минобороны Украины. Ранее на Красной площади уже оставляли подобные надписи. Так, 1 июля мужчина написал «ГУР» на памятнике маршалу Жукову. В отношении него также завели уголовное дело по ст. 243 УК РФ.

Петр Бузлаев