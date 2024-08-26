Макрон заявил, что задержание Дурова не было политически мотивированным

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал задержание российского бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова, заявив, что оно не было политически мотивированным. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Выносить решения [по этому делу] должны судьи»,— цитирует заявление господина Макрона ТАСС.

Также информагентства со ссылкой на представителя французской полиции уточнили, что Павлу Дурову предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям и по финансовым преступлениям. Его дело расследуют национальное подразделение по борьбе с киберпреступлениями и национальное управление по борьбе с мошенничеством.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что суд во Франции продлил Павлу Дурову срок содержания под стражей. Ранее сообщалось, что 26 августа прокуратура Парижа сделает по факту задержания основателя Telegram официальное заявление.

Андрей Цедрик