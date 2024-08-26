Суд продлил Павлу Дурову срок содержания под стражей

Суд продлил срок содержания под стражей бизнесмену и создателю кроссплатформенного мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция в поддержку Павла Дурова возле здания консульства Франции в Петербурге

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Акция в поддержку Павла Дурова возле здания консульства Франции в Петербурге

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным агентства, теперь установлен срок в 96 часов. По истечении этого времени господину Дурову должны предъявить обвинение, если этого не произойдет — бизнесмена освободят из-под стражи.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга прошла акция с самолетиками в поддержку Павла Дурова, которого 24 августа задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже.

Дарья Астанина