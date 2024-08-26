Пожар на Омском НПЗ локализован

Спасатели и пожарные полностью локализовали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе. На данный момент завод работает штатно, возгорание технологического оборудования не повлияет на производство на НПЗ, сообщила пресс-служба предприятия.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел сегодня, 26 августа, днем. Спасатели, по данным регионального управления МЧС, выехали на место в 14:45 по местному времени (11:45 мск). Локализовать возгорание удалось спустя пять часов.

«Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе предприятия.

По информации губернатора Омской области Виталия Хоценко, в результате пожара пострадали семь человек. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту возгорания возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «НПЗ взорвался без посторонней помощи».

Милена Костерева