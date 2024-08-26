В результате пожара на Омском НПЗ госпитализированы семь человек

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) были госпитализированы семь человек. По его словам, все они доставлены в БСМП-1. На месте происшествия продолжает работать пожарная команда, уточнил губернатор.

Господин Хоценко рассказал, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, добавил он. На месте пожара также присутствует министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня, 26 августа, в 14:45 по местному времени. Согласно предварительным сведениям, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. На момент написания материала пожар был локализован. Его причина не называется. На месте пожара работают 27 человек и 7 единиц техники.

СУ СКР по региону возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 217 УК РФ). В пресс-службе Омского НПЗ сообщили, что «возгорание технологического оборудования не повлияет на производственную программу».

Подробнее о пожаре на Омском НПЗ — в публикации «Ъ» «НПЗ взорвался без посторонней помощи».

Ольга Семеновых