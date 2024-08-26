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Коммерсантъ FM
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После пожара на Омском НПЗ возбуждено уголовное дело

По факту возгорания на Омском нефтеперерабатывающем заводе возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ), сообщило СУ СКР по региону. Предварительные причины возгорания пока не назывались. Глава региона Виталий Хоценко уточнил, что госпитализированы в результате инцидента семь человек. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

«Возгорание технологического оборудования не повлияет на производственную программу. Действующий план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей», — уточнили в пресс-службе Омского НПЗ.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Пожар произошел сегодня, 26 августа. На НПЗ загорелось технологическое оборудование. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв м. По данным на 16:00 мск, пожар еще тушат.

Александра Стрелкова, Новосибирск

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