Нидерланды и Франция оштрафовали Uber на €290 млн

Управление Нидерландов по защите данных (DPA) после совместного расследования с французской Национальной комиссией по информатике и свободам (CNIL) оштрафовало Uber Technologies на €290 млн за нарушение регламента Евросоюза о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

Регуляторы двух стран инициировали расследование после жалобы на американскую компанию «Лиги прав человека», представляющей интересы 170 французских водителей сервиса. Жалоба водителей была направлена в CNIL, но так как европейское юрлицо Uber зарегистрировано в Нидерландах, то это дело было передано на рассмотрение DPA.

Как отмечает нидерландский регулятор, в период с августа 2021 года по ноябрь 2023 года Uber BV и Uber Technologies обменивались персональными данными европейских водителей сервиса. Однако компания не придерживалась ни одного из действовавших общеевропейских механизмов защиты данных. А значит, не обеспечила надлежащий уровень их защиты при передаче информации на американские серверы.

В декабре 2023 года CNIL и DPA уже штрафовали Uber в рамках этого же расследования на €10 млн. Тогда компания была наказана за то, что не раскрыла европейским властям сроки хранения персональных данных водителей в ЕС, а также за то, что эти данные переводятся в США.

Uber будет обжаловать оба решения регуляторов Франции и Нидерландов.

Кирилл Сарханянц