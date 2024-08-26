Экс-мэра белгородского Старого Оскола приговорили к 12 годам колонии за взятки

Свердловский райсуд Белгорода признал бывшего главу Старооскольского городского округа Белгородской области Александра Сергиенко виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в 20 млн руб. и запрету работать в органах власти на десять лет. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сергиенко

Фото: oskolregion.ru Александр Сергиенко

Фото: oskolregion.ru

Суд установил, что с декабря 2017 года по апрель 2021-го глава округа получил от руководителей двух коммерческих организаций взятки в виде услуг имущественного характера, а также право на треть объекта незавершенного строительства площадью порядка 4 тыс. кв. м. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 31 млн руб. За это чиновник пообещал создать «благоприятные условия для деятельности юридических лиц», а также обеспечить общее покровительство.

Ранее уточнялось, что сумма взяток превышает 50 млн руб. и что их давали Владимир Глазкрицкий и Денис Гринякин.

Александр Сергиенко возглавлял администрацию Старого Оскола в 2018–2021 годах. После он перешел на пост главы АО «Газпром газораспределение Белгород», который покинул после возбуждения уголовного дела. Находился под стражей с марта 2023 года. Уголовное дело рассматривалось с конца 2023-го.

Алина Морозова

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