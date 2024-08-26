Туристы стали чаще приезжать в Петербург вместе с домашними животными

Гости Санкт-Петербурга чаще берут в поездку своих питомцев и бронируют отели для проживания с домашними животными. Спрос на бронирование отелей и апартаментов с такой функцией в 2024 году вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информацию об этом предоставили «Ъ-СПб» в пресс-службе сервиса «Авто.ру» и «Яндекс Путешествия» по итогам совместного исследования, приуроченного к Международному дню собак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В среднем гости Ленинградской области останавливаются с собаками на три ночи, а поездку планируют за 23 дня. Одна ночь проживания в pet-friendly отеле составляет 8 455 рублей, а Санкт-Петербурге — 8 210 рублей.

Исследование показало, что почти 80% путешественников не расстаются в поездках со своими питомцами, независимо от их вида. 11% туристов берут их с собой даже в пешие походы.

При этом свыше 75% гостей Петербурга передвигаются с животными на автомобиле. Чаще всего (51% случаев) собака путешествует на втором ряду, четверть автовладельцев (25%) предпочитает усаживает питомца на место штурмана. Лишь треть собаководов использует при перевозке специальные удерживающие устройства, предназначенные для защиты животного и иных пассажиров от травм в случае резкого торможения или столкновения.

В вопросе выбора своего следующего автомобиля, 40% респондентов-собаководов признались, что в первую очередь думают о собственном удобстве и комфорте и лишь потом об интересах своей собаки. Однако почти 70% автолюбителей хотели бы иметь в машине встроенный пылесос для уборки шерсти, а 50% мечтают об интегрированной поилке с водой.

Ранее «Ъ-СПБ» писал, что жители Петербурга попросили депутатов Заксобрания полностью разрешить вход в магазины с собаками.

Наталья Ширнина