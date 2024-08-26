Песков: тема переговоров с Украиной изрядно потеряла актуальность

Не все сообщения СМИ о предполагаемых контактах Москвы и Киева правдивы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас тема переговоров с Украиной «изрядно потеряла свою актуальность».

«Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. Так он ответил на вопрос о том, вели ли стороны переговоры до вторжения ВСУ в Курскую область.

Бои в российском регионе продолжаются с 6 августа. В конце июля советник офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил о необходимости мирных переговоров с Россией. Однако после наступления ВСУ в Курской области президент Владимир Путин заявил, что с украинскими властями больше не о чем говорить. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что у России была опасность попасть в «переговорный капкан».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».