Путин и Токаев обсудили вопросы развития энергетики
Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.
Касым-Жомарт Токаев (слева) и Владимир Путин в феврале 2024 года
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.
Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что президенты также условились обеспечить качественную подготовку официального визита Владимира Путина в Астану. Кроме того, главы государств обсудили международную повестку дня.
В последний раз Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встречались 3 июля на саммите ШОС в Казахстане. Тогда президенты обсудили реализацию совместных проектов. Российская сторона также приняла приглашение посетить Казахстан в ноябре для участия в заседании ОДКБ.
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