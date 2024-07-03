Путин провел переговоры с Токаевым

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились в Президентском центре Республики Казахстан в Астане. Они обсудили развитие двустороннего сотрудничества и реализацию совместных проектов. Господин Путин принял приглашение господина Токаева вновь посетить Казахстан в ноябре, совместив визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Касым-Жомарт Токаев

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Касым-Жомарт Токаев

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы с вами в постоянном контакте. Товарооборот растет. Он достиг почти $30 млрд,— сказал Владимир Путин на встрече.— У нас много важных направлений. Очень высокая кооперация. Много интересных проектов» (цитата по «РИА Новости»). Господин Путин отметил, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что лично контролирует реализацию договоренностей и соглашений, достигнутых во время визита президента России в республику в ноябре прошлого года. По словам главы Казахстана, совместные проекты «олицетворяют стратегический характер взаимодействия государств».

Владимир Путин прибыл в Астану утром сегодня, 3 июля, для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет 3 и 4 июля под эгидой «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В Казахстане Владимир Путин переговорил с главами Монголии, Азербайджана, Пакистана, Турции и КНР.

Подробнее о саммите — в материале «Держать ШОС по ветру».

Александра Горошилова