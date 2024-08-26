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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный групповой удар по «важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины». Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками. В ведомстве заявили, что все цели поражены.

Сегодня, 26 августа, ночью в Киеве, Львове, Одессе и еще нескольких городах Украины произошли взрывы. В столице Украины возникли перебои с электричеством и водоснабжением. «Укрэнерго» объявило об экстренных отключениях электроэнергии по всей стране. В части Украины, в том числе в Киевской области, продолжает действовать воздушная тревога.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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