На Украине после взрывов ввели экстренные отключения электроэнергии

В Киеве, Львове, Одессе и еще нескольких городах Украины произошли взрывы. «Укрэнерго» распорядилось начать экстренные отключения электроэнергии по всей стране. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Информации о пострадавших нет.

Украинские СМИ сообщают, что взрывы были в Виннице, Ивано-Франковске, Житомире, Луцке, Одессе, Хмельницком, в Львовской, Полтавкой и Черниговской областях, а также в столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ряде районов города наблюдаются перебои с энергоснабжением и водоснабжением. Также проблемы со светом возникли в Киевской и Николаевской областях.

«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют»,— сообщила украинская энергокомпания ДТЭК.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».