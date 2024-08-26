Живущие за рубежом россияне могут подтвердить право на пенсию биометрией

На портале «Госуслуги» запущен сервис по дистанционному подтверждению с помощью биометрии права на получение пенсии для россиян, живущих за рубежом. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Для доступа к новой услуге надо зарегистрировать подтвержденную биометрию.

Как уточнил господин Григоренко, биометрия выступает в качестве дополнительного способа получения услуг, и россияне сами могут выбрать «наиболее удобную форму взаимодействия с государством». По закону живущие за границей граждане должны ежегодно уведомлять Социальный фонд России (СФР) о своем статусе для продления выплаты пенсии. Изначально для этого можно было лично обратиться в российское консульство или дипломатическое представительство, либо направить нотариально заверенный комплект документов в СФР.

Чтобы подтвердить право на выплату по интернету, надо на портале «Госуслуги» во вкладке «Ведомства» открыть раздел СФР и выбрать пункт «Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ». После подтверждения личность по биометрии будет сформировано заявление, которое надо подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении «Госключ».

Минцифры в июне предложило дать гражданам возможность подтверждать в уполномоченных банках биометрию, зарегистрированную не только в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия», но и в приложениях регионального сегмента Единой биометрической системы — например, в «Метро Москвы». Это ускорит процедуру подтверждения и позволит физлицам получать больше услуг, доступных с помощью биометрии. Новшество потребует от банков 10,25 млрд руб. затрат.

Подробности — в материале «Ъ» «Биометрии расширяют границы».