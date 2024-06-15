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Коммерсантъ FM
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Биометрии расширяют границы

Подтвердить персональные данные станет проще

Минцифры предлагает дать гражданам возможность подтверждать в уполномоченных банках биометрию, зарегистрированную не только в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия», но и в приложениях регионального сегмента Единой биометрической системы (ЕБС) — таких, например, как «Метро Москвы». Это ускорит процедуру подтверждения и позволит физлицам получать больше услуг, доступных с помощью биометрии. Новшество потребует от 205 уполномоченных банков единовременных затрат в общем размере 10,25 млрд руб.— они, впрочем, окупятся уже на второй год его использования.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минцифры подготовило проект постановления правительства о размещении физическими лицами своих биометрических персональных данных (голос и изображение лица) в Единой биометрической системе с использованием мобильного приложения. Размещенный на портале regulation.gov.ru документ предусматривает возможность подтверждения при личном визите в банк данных, зарегистрированных не только в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия», но и в мобильном приложении регионального сегмента ЕБС.

Поясним, что в январе 2024 года Минцифры предложило создать в Москве региональный сегмент ЕБС для развития городских сервисов, работающих с использованием биометрии. После его появления пользователь, к примеру, приложения «Метро Москвы» сможет подтвердить зарегистрированную в нем биометрию в отделении уполномоченного банка, пояснили “Ъ” в Центре биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС). В результате расширится перечень доступных пользователю услуг.

Отметим что граждане смогут бесплатно подтвердить данные при наличии учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации. В документах Минцифры отмечается, что сделать это можно будет в 205 уполномоченных банках.

«Сейчас на регистрацию подтвержденной биометрии (самый высокий ее уровень.— “Ъ”) в отделении банка уходит порядка восьми—десяти минут. Процедура предусматривает фотографирование клиента и запись его голоса. В сценарии же подтверждения ранее зарегистрированной в мобильном приложении биометрии клиенту будет достаточно посмотреть в камеру, запись голоса не потребуется. Ожидается, что вся процедура будет занимать две-три минуты»,— уточнили в ЦБТ.

Предполагается, что запуск системы подтверждения приведет к единовременным затратам банков в размере 10,25 млрд руб. (по 50 млн руб.) — деньги потребуются на обновление программного обеспечения. При этом ежегодная экономия банков составит 7,38 млрд руб. (по 36 млн руб. на каждый). «Если человек уже сдавал биометрию (упрощенную или стандартную) в приложении "Госуслуги Биометрия", данные нужно будет просто сверить в банке, а не сдавать повторно. Таким образом, это будет не новая регистрация биометрии, а повышение уровня старой. Такое решение поможет существенно сэкономить время на процедуру регистрации биометрии»,— сообщили “Ъ” в Минцифры.

В ведомстве отмечают, что инициатива направлена на создание для физлиц удобных способов получения услуг с использованием биометрии. Между тем сами граждане пока не особо готовы к новшествам.

Как показал июньский опрос, проведенный сервисом SuperJob, предоставить биометрию готов лишь каждый третий (32%), получивший предложение об этом. За год доля таких граждан снизилась на четыре процентных пункта. Более половины опрошенных (51%) сдавать биометрию не готовы, 17% респондентов пока не определились. При этом доля россиян, получавших предложение сдать такие данные, увеличилась в 2024 году в 1,5 раза, до 18%,— чаще всего оно поступает от крупных банков и портала «Госуслуги».

Банкиры отмечают задержки с получением биометрических векторов из Единой биометрической системы

В Белом доме допускают, что часть общества никогда не примет биометрию. «С этим нужно смириться и просто иметь это в виду. Это нормально»,— заявил на профильной сессии в рамках прошедшего недавно Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, необходимо объяснять гражданам преимущества технологии. При этом, учитывая, что часть людей не изменит своего мнения, государство должно оставить для них возможность получать услуги в привычном виде, полагает чиновник. По его словам, за последние два года почти 2 млн человек сдали свои биометрические данные в ЕБС — и акцент здесь надо делать не на количестве людей, а на возможностях, которые получают граждане с точки зрения взаимодействия с государством и получения сервисов, причем не столько государственных, сколько коммерческих.

Венера Петрова

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