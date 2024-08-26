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Коммерсантъ FM
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Депутат Аксаков: в России могут появиться новые программы льготной ипотеки

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России могут появиться четыре новые льготные ипотечные программы: для молодых специалистов, для граждан, занятых в промышленности, строительстве и науке. Их обсуждение должно начаться во время осенней сессии в парламенте.

Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Анатолий Аксаков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах»,— сказал Анатолий Аксаков «Парламентской газете».

Депутат добавил, что также есть предложение ввести строительную ипотеку. Она будет действовать в регионах, где идет или планируется масштабное строительство — жилое, инфраструктурное и промышленное. По словам парламентария, подобные меры позволят создать комфортные условия для людей в регионах, чтобы они не уезжали в города-миллионники.

С 1 июля в России завершилось действие ипотеки с господдержкой под 8% годовых, которая была запущена в 2020 году. Правительство также пересмотрело условия семейной ипотеки.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости — в тексте «Ъ» «Ставка на индивидуальность».

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