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Коммерсантъ FM
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В Гоначхирском ущелье около Домбая ликвидировали открытое горение

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в Гоначхирском ущелье на территории Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии, сообщила пресс-служба МЧС. За последние два дня с вертолетов на очаги возгораний сбросили 440 т воды.

«В Гоначхирском ущелье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение… На месте работает наземная группировка в составе 90 специалистов и 20 единиц техники»,— сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Лесной пожар на территории Тебердинского национального парка начался 22 августа. МЧС сообщало, что распространению огня способствовали аномально жаркая погода и наличие в сосновом лесу валежника и сухостоя. В субботу, 24 августа, сообщалось, что сгорело 263 га леса, активное горение было на еще 15 га.

О мониторинге лесных пожаров — в тексте «Ъ» «Искусственный интеллект идет лесом».

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