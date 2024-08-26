Ким Чен Ын приказал расширить производство беспилотников

НИИ беспилотников Академии национальной обороны КНДР провело испытания БПЛА. Ими руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он приказал увеличить производство разных видов БПЛА, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Испытания состоялись 24 августа. Ким Чен Ына сопровождало руководство Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Лидер КНРД ознакомился с разрабатываемыми видами беспилотников, которые «призваны атаковать объекты противника на суше и на море». Ким Чен Ын выразил удовлетворение тактико-техническими характеристиками БПЛА и поручил повысить интенсивность их боевых тестов, чтобы быстрее поставить дроны на вооружение.

«Необходимо разрабатывать и производить больше разных типов дронов-камикадзе, которые могут использоваться тактической пехотой и подразделениями спецназа... Нужно постоянно развивать системы подводного стратегического вооружения, такие как ядерные торпеды и различные саморазрушающиеся подводные БПЛА ударного типа, а также двигаться в направлении активного внедрения технологий искусственного интеллекта. в разработке беспилотников»,— сказал лидер КНДР.

В начале августа в Пхеньяне прошла торжественная церемония передачи в распоряжение вооруженных сил сразу 250 пусковых установок тактических баллистических ракет с четырьмя ракетами на каждой, которые будут дислоцированы на границе с Южной Кореей. Отмечается, что эти ракеты способны нести ядерные боеголовки. По оценкам экспертов, такого количества ядерных боезарядов у Северной Кореи пока еще нет, но в любом случае речь идет о новой эскалации напряженности на Корейском полуострове.

Подробности — в материале «Ъ» «Северная Корея решила не мелочиться».

Лаура Кеффер