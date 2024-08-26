В аэропорту Саратова введены ограничения после атаки БПЛА

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет самолеты. Ограничения введены на фоне атаки с использованием беспилотников. Задерживается рейс авиакомпании «Россия» в Москву.

«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов»,— сообщила пресс-служба аэропорта ТАСС.

Над Саратовской областью сбито девять беспилотников, сообщало Минобороны России. По информации региональных властей, обломки БПЛА упали на многоэтажки в Саратове и Энгельсе. В областном центре четыре человека пострадали, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Леонид Уварчев