В Саратове при атаке БПЛА повреждена многоэтажка, пострадали люди

В результате атаки с использованием беспилотника на Предмостовой площади в Саратове поврежден многоэтажный дом. По словам губернатора Романа Бусаргина, есть пострадавшие. Глава региона ранее также сообщал о падении обломков беспилотника на жилой дом в Энгельсе.

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В Саратове после атаки БПЛА госпитализирована женщина, ее состояние оценивается как тяжелое. Остальным пострадавшим помощь оказана на месте. Губернатор не уточняет, сколько всего человек получили ранения.

«Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме. Поговорили с жильцами дома, всем окажем помощь. После всех проверок жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и всем необходимым»,— написал господин Бусаргин в Telegram.

Глава региона поручил профильным структурам провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Гражданам из пострадавших квартир будет предоставлено место для проживания.

Средства противовоздушной обороны отражали атаку над Саратовской областью рано утром 26 августа. Глава региона изначально сообщал о падении обломков беспилотников на жилые дома в областном центре и Энгельсе. О разрушениях в последнем официально не сообщалось, однако очевидцы в соцсетях публикуют видео повреждения на крыше многоэтажке.

Леонид Уварчев