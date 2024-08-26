В Саратове и Энгельсе обломки беспилотников упали на жилые дома

Средства противовоздушной обороны в ночь на 26 августа отражали атаку в Саратовской области. Обломки сбитых беспилотников упали на жилые дома в областном центре и в Энгельсе, заявил губернатор Роман Бусаргин. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме»,— написал господин Бусаргин в Telegram.

Саратовская область неоднократно подвергалась атакам с использованием БПЛА с начала военной операции России. В последний раз Минобороны сообщало об уничтожении беспилотников над регионом в конце июля.

Леонид Уварчев