Потерпевшими по делу о подрыве Крымского моста признаны Минобороны, две компании и граждане

В деле о подрыве Крымского моста пятеро потерпевших. Ими признаны Минобороны, ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика» и граждане, передает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Пять потерпевших обратились с гражданскими исками по этому уголовному делу. Сумма исковых требований не уточняется. Источники «Ъ» в начале года говорили, что повреждения проезжей и железнодорожной частей Крымского моста, сгоревшее в составе топливо и цистерны, а также уничтоженные взрывом и пожарами машины были оценены в 7 млрд руб. Истцы были намерены взыскать с фигурантов именно эту сумму, хотя крупных активов у них нет.

Крымский мост был подорван в октябре 2022 года. Для этого использовался грузовик, в котором находилось взрывное устройство. Жертвами стали четыре человека. Организатором преступления российское следствие называет председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

О взрывотехнической экспертизе по делу — в материале «Ъ» «Крымский мост запускали в небо».

Леонид Уварчев