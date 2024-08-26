Советник по безопасности Reuters погиб в Краматорске
В Донбассе погиб советник по безопасности Reuters Райан Эванс. Он числился пропавшим без вести после удара по Краматорску. Город находится под контролем Украины.
Как пишет Reuters, 38-летний Райан Эванс — бывший британский военный. Работал в агентстве с 2022 года. Консультировал журналистов по вопросам безопасности по всему миру, включая Украину, Израиль, а также на Олимпиаде в Париже.
Господин Эванс погиб при ударе ночью 25 августа. Была повреждена гостиница «Сапфир», где остановились шесть членов съемочной группы агентства. Два журналиста получили ранения.
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