Советник по безопасности Reuters погиб в Краматорске

В Донбассе погиб советник по безопасности Reuters Райан Эванс. Он числился пропавшим без вести после удара по Краматорску. Город находится под контролем Украины.

Как пишет Reuters, 38-летний Райан Эванс — бывший британский военный. Работал в агентстве с 2022 года. Консультировал журналистов по вопросам безопасности по всему миру, включая Украину, Израиль, а также на Олимпиаде в Париже.

Господин Эванс погиб при ударе ночью 25 августа. Была повреждена гостиница «Сапфир», где остановились шесть членов съемочной группы агентства. Два журналиста получили ранения.