Reuters сообщило о ранении двух журналистов в Краматорске при ударе

Международное агентство Reuters сообщило, что в городе Краматорск, который расположен в подконтрольной ВСУ части ДНР, ранения получили два журналиста редакции при ударе. Еще один сотрудник агентства, согласно заявлению Reuters, числится пропавшим без вести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter, Reuters Фото: Thomas Peter, Reuters

По информации Reuters, ночью 25 августа повреждения получило в том числе здание гостиницы «Сапфир», где остановились шесть членов съемочной группы агентства.

«Один из наших коллег пропал без вести, а два других доставлены в больницу для оказания помощи. Связь с другими тремя коллегами установлена»,— говорится в заявлении на сайте Reuters.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в результате удара пострадали журналисты с гражданством Украины, США и Великобритании.

Минобороны России неоднократно заявляло, что не наносит удары по гражданским объектам на территории Украины. Своими целями ведомство называло военные и энергетические объекты и связанную с ними инфраструктуру.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева