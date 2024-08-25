Reuters сообщило о ранении двух журналистов в Краматорске при ударе
Международное агентство Reuters сообщило, что в городе Краматорск, который расположен в подконтрольной ВСУ части ДНР, ранения получили два журналиста редакции при ударе. Еще один сотрудник агентства, согласно заявлению Reuters, числится пропавшим без вести.
Фото: Thomas Peter, Reuters
По информации Reuters, ночью 25 августа повреждения получило в том числе здание гостиницы «Сапфир», где остановились шесть членов съемочной группы агентства.
«Один из наших коллег пропал без вести, а два других доставлены в больницу для оказания помощи. Связь с другими тремя коллегами установлена»,— говорится в заявлении на сайте Reuters.
Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в результате удара пострадали журналисты с гражданством Украины, США и Великобритании.
Минобороны России неоднократно заявляло, что не наносит удары по гражданским объектам на территории Украины. Своими целями ведомство называло военные и энергетические объекты и связанную с ними инфраструктуру.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».