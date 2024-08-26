Пролив Босфор перекрыт из-за поломки танкера, следовавшего из России

Транзит судов через пролив Босфор приостановлен в обоих направлениях из-за неисправности у 171-метрового нефтеналивного танкера Sredina. По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало из Новороссийска в ливийский Бенгази.

О временной остановке прохода через пролив сообщило главное управление береговой охраны Турции в соцсети X. Ведомство утверждает, что судно следовало из Румынии в Ливию. У танкера, который ходит под флагом Панамы, неисправен двигатель. Поломка произошла у северного входа в пролив Босфор. К судну направлены буксиры.

Леонид Уварчев