Мы не в ответе за тех, от кого получили

Конституционный суд зарегистрировал сразу девять жалоб садоводов из Краснодарского края, которые просят защитить их право собственности на земельные участки, полученные еще при советской власти. Сейчас прокуратура изымает их в пользу государства под предлогом нарушений, допущенных при выделении земель Сочинского национального парка. Заявители утверждают, что являются добросовестными приобретателями, а значит, не должны расплачиваться за ошибки, допущенные органами власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на Агурское ущелье (Сочинский национальный парк)

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Вид на Агурское ущелье (Сочинский национальный парк)

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Члены сочинского садоводческого товарищества «Меркурий» просят Конституционный суд (КС) проверить на соответствие Основному закону ст. 304 Гражданского кодекса (ГК) в той части, в которой она допускает признание недействующим права пожизненного наследуемого владения земельным участком в связи с нарушениями порядка предоставления этого права, допущенными органами власти.

Пока в КС подано девять жалоб, но их будет больше, уверена председатель СНТ «Меркурий» Ирина Расторгуева, только в границах их товарищества по искам Сочинского межрайонного природоохранного прокурора было признано «отсутствующим» право граждан на 12 участков, переданных Сочинскому горисполкому под коллективное садоводство по распоряжению Совета министров РСФСР. В целом же по городу за два с половиной года таких судебных решений по искам прокурора было принято более 2 тыс. На сегодняшний день Верховным судом истребовано и рассматривается более 50 подобных дел. Ближайшее слушание назначено на 3 сентября.

Гражданам садовые участки выделялись сначала в пожизненное наследуемое владение, затем — на праве собственности. Многие, но не все, поставили участки на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности в ЕГРН, многие продали свои участки новым владельцам.

Но в 2021 году прокуратура начала обращаться к членам товарищества с исками о признании прав на землю отсутствующими.

В частности, прокуроры ссылались на то, что землю не могли выдавать без специального распоряжения Совмина РСФСР, а свидетельства о праве владения были оформлены на старых бланках. В свою очередь, владельцы участков доказывали, что не имели отношения к этим нарушениям и у них не было оснований сомневаться в соблюдении госорганами порядка предоставления участков. Кстати, в то время, когда выделялись участки, прокурором Хостинского района, а потом и города Сочи был будущий генпрокурор Владимир Устинов (ныне полпред президента в Южном федеральном округе), вспоминает Ирина Расторгуева.

Тем не менее в 2022 году Хостинский райсуд пришел к выводу, что земельные участки вообще не выбывали из владения Российской Федерации, а следовательно, именно у государства есть право требовать защиты права собственности на основании ст. 304 ГК.

Вышестоящие инстанции эту точку зрения поддержали, а Верховный суд не нашел оснований для пересмотра ранее принятых решений.

Теперь заявители рассчитывают на поддержку КС, который не раз выступал в защиту добросовестных приобретателей и еще в 2017 году указал: если квартира выбыла из владения государства из-за ненадлежащего выполнения органами власти своих функций, то истребовать такую квартиру у добросовестного приобретателя нельзя. И хотя в данном случае речь идет о садовых участках, здесь должны работать те же принципы защиты добросовестных участников гражданского оборота, уверена адвокат Ольга Подоплелова, которая представляет в КС троих заявителей. Она добавляет, что ситуация сочинских садоводов — частный случай тренда на деприватизацию, развивающегося в последние годы с подачи Генпрокуратуры: по различным основаниям в госсобственность обращен уже целый ряд предприятий.

По мнению старшего партнера АБ «Бартолиус» Юлия Тая, подобные дела становятся возможны из-за того, что региональные суды не слишком критично подходят к доводам прокуратуры.

Недостатки становятся очевидны, как только судьи начинают задавать вопросы, говорит эксперт: например, Верховный суд недавно отменил все решения нижестоящих судов по делу экс-депутата горсобрания Сочи Сергея Эксузяна, у которого по иску Генпрокуратуры изъяли земельный участок. Теперь же дело садоводов из Сочи дошло до КС, который «раз десять» выступал в пользу добросовестных приобретателей в своих постановлениях и на порядок чаще — в определениях, указывает господин Тай. С точки зрения права, напоминает он, владение носит фактический, а не формальный характер, и государство это прекрасно понимает. Неслучайно была объявлена дачная амнистия. И если тренд на деприватизацию крупных предприятий еще можно объяснить задачами стратегического значения, то подобные решения в отношении простых граждан — очевидный эксцесс исполнителя, полагает адвокат.

Анастасия Корня