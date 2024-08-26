Главные анонсы 26 августа

Прокуратура Парижа, которой было передано дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова, опубликует пресс-релиз, в котором раскроет суть обвинений против бизнесмена.

Хамовнический суд Москвы проведет заседание по делу бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого во взяточничестве.

Басманный суд Москвы начнет по существу заочно рассматривать уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских.

2-й Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела инженера Артема Лозового, который признал вину в госизмене в форме шпионажа, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан Минюстом иностранным агентом) на приговор по уголовному делу о распространении фейков о вооруженных силах РФ.

Свердловский областной суд рассмотрит дело опекуна Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве пятилетнего Далера Бобиева.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Калугу, где выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» и проведет встречи с рядом губернаторов российских регионов.

Южная Корея и США начнут крупномасштабные учения по высадке морского десанта в Пхохане и на восточном побережье, чтобы повысить боеготовность и оперативную совместимость союзников.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет финальный этап переговоров по вопросу назначения нового премьер-министра. Он примет ультраправое «Национальное объединение» и представителя правоцентристской партии Эрика Сьотти.

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