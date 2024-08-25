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Коммерсантъ FM
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Кто предъявлял претензии к Telegram за рубежом

В КНР Telegram заблокирован с 2015 года за «координацию правозащитных организаций, атаковавших партию и правительство».

В 2018 году в Иране Telegram был заблокирован судом для «защиты национальной безопасности», что стало следствием координации протестов в мессенджере.

В том же 2018 году Telegram был удален на несколько дней из AppStore из-за распространения детской порнографии.

В 2019 году в Индии суд рассматривал вопрос блокировки Telegram из-за распространения детской порнографии в зашифрованных чатах. В 2022 году после угрозы блокировкой Telegram выдал властям страны данные нескольких десятков пользователей, подозреваемых в нарушении авторских прав.

В 2020 году власти ФРГ отчитались о «взятии под контроль» девяти чат-групп, распространявших наркотики в Telegram. Кроме того, в 2022 году в Германии под давлением властей Telegram впервые заблокировал за распространение недостоверной информации 64 аккаунта, принадлежащих ковид-диссидентам, авторам теорий заговора и ультраправым экстремистам. В том же году Telegram был также оштрафован Минюстом ФРГ на €5 млн за непредоставление каналов обратной связи для сообщений пользователей о наличии противоправного контента.

В 2023 году в Бразилии мессенджер по решению суда подвергался временной блокировке и штрафам за работу экстремистских каналов и распространение обучающих материалов по школьному шутингу. Там же Telegram подвергался блокировке за распространение фейковых новостей, связанных с выборами.

В 2023 году премьер Франции Элизабет Борн запретила членам правительства пользоваться мессенджерами Telegram, WhatsApp и Signal и попросила заменить их на национальные платформы, соответствующие требованиям кибербезопасности.

В 2023 году полиция Нидерландов жаловалась, что Telegram не удаляет рекламу запрещенных веществ и не выдает данные пользователей, подозреваемых в наркоторговле.

В 2023 году в Латвии полиция арестовала 78 организаторов чатов в Telegram, через которые продавались наркотики.

В августе 2023 года в ЕС вступил в силу Закон о цифровых услугах (DSA), в соответствии с которым Telegram выбрал Бельгийский институт почтовых услуг (BIPT) для юридического представительства на территории ЕС. Однако, по мнению регулятора, руководство мессенджера манипулировало статистикой, чтобы не попасть в список «очень крупных онлайн-платформ» (свыше 45 млн пользователей в месяц на территории ЕС), налагающий более строгие ограничения к регулированию контента.

В марте 2024 года суд Испании вынес решение о блокировке Telegram за нарушение авторских прав, но отменил решение через три дня.

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