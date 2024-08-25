Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Народный артист Леонид Ремнев умер во время спектакля

В возрасте 77 лет умер народный артист России Леонид Ремнев. Ему стало плохо во время спектакля в Театре юного зрителя в Нижнем Новгороде.

Фото: tyuz.ru

Фото: tyuz.ru

«Во время спектакля "Васса" Леониду Яковлевичу стало плохо, прибывшая в театр скорая спасти его не успела»,— говорится в сообщении Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России во «ВКонтакте».

Леонид Ремнев работал в ТЮЗе Нижнего Новгорода с 1972 года. За это время он сыграл более 100 ролей, а также принимал участие в съемках фильмов и сериалов. Господин Ремнев был лауреатом «Пушкинской премии». В 2002 году он был удостоен звания народного артиста России.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...