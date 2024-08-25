Народный артист Леонид Ремнев умер во время спектакля

В возрасте 77 лет умер народный артист России Леонид Ремнев. Ему стало плохо во время спектакля в Театре юного зрителя в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tyuz.ru Фото: tyuz.ru

«Во время спектакля "Васса" Леониду Яковлевичу стало плохо, прибывшая в театр скорая спасти его не успела»,— говорится в сообщении Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России во «ВКонтакте».

Леонид Ремнев работал в ТЮЗе Нижнего Новгорода с 1972 года. За это время он сыграл более 100 ролей, а также принимал участие в съемках фильмов и сериалов. Господин Ремнев был лауреатом «Пушкинской премии». В 2002 году он был удостоен звания народного артиста России.