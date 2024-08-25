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Коммерсантъ FM
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Прибыль Sinopec по итогам полугодия выросла на 1,7%

Чистая прибыль China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) по итогам первых шести месяцев 2024 года достигла 35,7 млрд юаней ($5 млрд), что на 1,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в заявлении компании, поданном Шанхайской фондовой бирже.

Выручка китайской нефтегазовой компании за первое полугодие составила 1,58 трлн юаней, что на 1,1% ниже прошлогоднего показателя.

Как отмечает агентство Bloomberg, Sinopec столкнулся с падением рентабельности своего бизнеса. Производитель расширял свои мощности в последнее время, при этом спрос на нефтепродукты заметно снизился, что привело к перепроизводству.

За минувшее полугодие компания добыла 19,84 млрд куб. м газа и 140,5 млн баррелей нефти, что на 6% и 0,6% соответственно больше, чем в первой половине 2023 года. Во второй половине года китайский производитель намерен чуть снизить объемы добычи.

Кирилл Сарханянц

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