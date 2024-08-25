Газета The Times сообщила о воссоединении Oasis в 2025 году

Британская рок-группа Oasis, распавшаяся в 2009 году, может воссоединиться спустя 15 лет, пишет The Times со ссылкой на источники. Летом 2025 года группа может выступить на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ноэль Галлахер

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Ноэль Галлахер

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По информации инсайдеров из музыкальной индустрии, в 2025 году Ноэль и Лиам Галлахер могут дать сразу несколько концертов в Лондоне и Манчестере. The Times также отмечает, что после публикации сообщения о возможном воссоединении Oasis Лиам Галлахер написал в соцсети X: «Увидимся».

Братья Ноэль и Лиам Галлахер основали рок-группу Oasis в 1991 году. Артисты выпустили семь музыкальных альбомов. Группа неоднократно получала награды NME Awards, Brit Awards и MTV Europe Music Award. В 2009 году музыканты объявили о распаде группы.