СК возбудил уголовное дело после массового избиения участника СВО в Колпино
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту нападения группы неизвестных мужчин на участника СВО в Колпинском районе города. Как сообщили в информационном центре СК, об инциденте стало известно после публикаций в СМИ.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
В настоящий момент личности нападавших устанавливаются. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в связи с телесными повреждениями, полученными в результате нападения. Изначально уголовное дело возбудила полиция, однако позднее его передали Следственному комитету.
Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил своим петербургским коллегам доложить ему об обстоятельствах произошедшего и результатах рассмотрения дела.
Ранее «Ъ-СПБ» писал, что господин Бастрыкин также обжаловал генпрокурору решение о возвращении на дополнительное расследование дела о похожем нападении на участника СВО с инвалидностью в Петербурге.