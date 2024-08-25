СК возбудил уголовное дело после массового избиения участника СВО в Колпино

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту нападения группы неизвестных мужчин на участника СВО в Колпинском районе города. Как сообщили в информационном центре СК, об инциденте стало известно после публикаций в СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В настоящий момент личности нападавших устанавливаются. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в связи с телесными повреждениями, полученными в результате нападения. Изначально уголовное дело возбудила полиция, однако позднее его передали Следственному комитету.

Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил своим петербургским коллегам доложить ему об обстоятельствах произошедшего и результатах рассмотрения дела.

Ранее «Ъ-СПБ» писал, что господин Бастрыкин также обжаловал генпрокурору решение о возвращении на дополнительное расследование дела о похожем нападении на участника СВО с инвалидностью в Петербурге.

Наталья Ширнина