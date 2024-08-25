Что происходило после ввода войск России на Украину. День 914-й
Новости и заявления 25 августа
МИД Украины заявил, что Белоруссия сосредоточила вблизи украинской границы значительные силы. Путин заслушал доклады командиров бригад пехоты по ситуации в приграничье. Советник по безопасности журналистов агентства Reuters погиб в результате обстрела Краматорска. Папа Римский в связи с ситуацией с УПЦ на Украине заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена. Как развивались события — в трансляции «Ъ».
22:06. Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором утверждается, что Белоруссия сосредоточила вблизи украинской границы значительные силы и вооружение. Киев призывает Минск отвести их дальше от границы.
20:33. Силы ПВО уничтожили вечером украинский беспилотник над Белгородской областью — Минобороны РФ.
20:29. Советник по безопасности журналистов агентства Reuters, по предварительным данным, погиб в результате обстрела Краматорска на подконтрольной Киеву территории Донецкой области — ТАСС со ссылкой на источник в Reuters.
20:24. Введенный в нескольких поселениях Острогожского района Воронежской области режим ЧС сохраняется, в два населенных пункта проезд пока закрыт — губернатор Гусев.
20:22. Детонация взрывоопасных объектов, начавшаяся после падения обломков украинских беспилотников в Острогожском районе, прекратилась, пожары потушены, эвакуированным жителям двух сел разрешено вернуться домой — губернатор Воронежской области Александр Гусев.
18:15. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России эвакуировали из зоны боевых действий в поселке Уланок Курской области 51 солдата срочной службы. Он уточнил, что с просьбой ранее обратилось руководство 14-го стрелкового батальона.
18:14. В Острогожском районе Воронежской области группы разминирования обследуют населенные пункты, где вчера, 24 августа, была проведена эвакуация из-за «детонации взрывоопасных предметов» после атаки украинского беспилотника. Глава муниципалитета Сергей Хорошилов сообщил, что люди начали возвращаться в свои дома.
17:55. После обстрела со стороны ВСУ белгородского поселка Ракитное восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них шесть в реанимации, сообщил минздрав региона.
15:32. Путин в субботу поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, сообщили в Кремле.
15:31. Украинская ракета и беспилотник самолетного типа уничтожены в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора региона.
14:20. Шебекино подверглось обстрелу. Повреждены автомобили и частные домовладения. Новая Таволжанка подверглась атаке БПЛА, в результате был поврежден социальный объект, сообщает губернатор Белгородской области Гладков.
14:11. Международное агентство Reuters сообщило, что при обстреле города Краматорск, расположенного в подконтрольной Украине части ДНР, были ранены два журналиста редакции. Еще один сотрудник агентства, согласно заявлению Reuters, числится пропавшим без вести.
14:04. Папа Римский в связи с ситуацией с УПЦ на Украине заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена.
12:47. Россия после спецоперации будет совершенно новой страной с новым мироощущением, заявил ТАСС Степашин.
12:32. Минобороны России сообщило, что в Курской области были отражены атаки штурмовых групп вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное. ВС России также сорвали попытки атак в направлении поселков Вишневка, Борки, Погребки и Спальное.
12:11. Средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью в районе 10:50 мск, сообщило Минобороны РФ.
11:34. Украина хочет использовать западные дальнобойные ракеты для ударов в глубь территории России, пишет The Guardian.
11:08. Нападение на Курскую область свидетельствует, что спецоперация на Украине превратилась в полномасштабную войну НАТО с Россией, заявил ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
10:54. США и Великобритания передали Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения ВСУ, пишет газета The New York Times.
10:42. Президент Польши признал, что польские танки участвуют в нападении ВСУ на Курскую область.
10:41. Пять человек погибли, 13 пострадали при обстреле села Ракитное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Среди пострадавших трое несовершеннолетних. Ракитное, а также села Борисполье и Новоленинское остались без газа из-за повреждения газопровода. Возбуждено уголовное дело.
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Основные события СВО за август 2024 года
10:41. США должны прекратить вводить односторонние санкции и очернять Китай в вопросе российско-украинского конфликта, заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР.
10:39. Самолет Ил-76 с российскими военными, возвращенными из украинского плена, в ночь на 25 августа приземлился в аэропорту в Московской области, передает телеканал «Звезда».
10:39. В Острогожском районе на месте падения беспилотников прекратилась «активная фаза детонации» взрывоопасных объектов, сообщило правительство Воронежской области. На месте происшествия начали работать группы разминирования. Из района эвакуировали 600 человек. Ликвидация последствий атаки БПЛА продолжается более суток.
10:38. Польша критикует Венгрию за сотрудничество с Россией, при этом Варшава тайно сохраняет торговые отношения с Москвой, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Согласно его информации, по итогам 2023 года товарооборот Польши и России составил €6 млрд.