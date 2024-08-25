Что происходило после ввода войск России на Украину. День 914-й

МИД Украины заявил, что Белоруссия сосредоточила вблизи украинской границы значительные силы. Путин заслушал доклады командиров бригад пехоты по ситуации в приграничье. Советник по безопасности журналистов агентства Reuters погиб в результате обстрела Краматорска. Папа Римский в связи с ситуацией с УПЦ на Украине заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

22:06. Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором утверждается, что Белоруссия сосредоточила вблизи украинской границы значительные силы и вооружение. Киев призывает Минск отвести их дальше от границы.

20:33. Силы ПВО уничтожили вечером украинский беспилотник над Белгородской областью — Минобороны РФ.

20:29. Советник по безопасности журналистов агентства Reuters, по предварительным данным, погиб в результате обстрела Краматорска на подконтрольной Киеву территории Донецкой области — ТАСС со ссылкой на источник в Reuters.

20:24. Введенный в нескольких поселениях Острогожского района Воронежской области режим ЧС сохраняется, в два населенных пункта проезд пока закрыт — губернатор Гусев.

20:22. Детонация взрывоопасных объектов, начавшаяся после падения обломков украинских беспилотников в Острогожском районе, прекратилась, пожары потушены, эвакуированным жителям двух сел разрешено вернуться домой — губернатор Воронежской области Александр Гусев.

18:15. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России эвакуировали из зоны боевых действий в поселке Уланок Курской области 51 солдата срочной службы. Он уточнил, что с просьбой ранее обратилось руководство 14-го стрелкового батальона.

18:14. В Острогожском районе Воронежской области группы разминирования обследуют населенные пункты, где вчера, 24 августа, была проведена эвакуация из-за «детонации взрывоопасных предметов» после атаки украинского беспилотника. Глава муниципалитета Сергей Хорошилов сообщил, что люди начали возвращаться в свои дома.

17:55. После обстрела со стороны ВСУ белгородского поселка Ракитное восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них шесть в реанимации, сообщил минздрав региона.

15:32. Путин в субботу поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, сообщили в Кремле.

15:31. Украинская ракета и беспилотник самолетного типа уничтожены в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора региона.

14:20. Шебекино подверглось обстрелу. Повреждены автомобили и частные домовладения. Новая Таволжанка подверглась атаке БПЛА, в результате был поврежден социальный объект, сообщает губернатор Белгородской области Гладков.

14:11. Международное агентство Reuters сообщило, что при обстреле города Краматорск, расположенного в подконтрольной Украине части ДНР, были ранены два журналиста редакции. Еще один сотрудник агентства, согласно заявлению Reuters, числится пропавшим без вести.

14:04. Папа Римский в связи с ситуацией с УПЦ на Украине заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена.

12:47. Россия после спецоперации будет совершенно новой страной с новым мироощущением, заявил ТАСС Степашин.

12:32. Минобороны России сообщило, что в Курской области были отражены атаки штурмовых групп вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное. ВС России также сорвали попытки атак в направлении поселков Вишневка, Борки, Погребки и Спальное.

12:11. Средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью в районе 10:50 мск, сообщило Минобороны РФ.

11:34. Украина хочет использовать западные дальнобойные ракеты для ударов в глубь территории России, пишет The Guardian.

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11:08. Нападение на Курскую область свидетельствует, что спецоперация на Украине превратилась в полномасштабную войну НАТО с Россией, заявил ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

10:54. США и Великобритания передали Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения ВСУ, пишет газета The New York Times.

10:42. Президент Польши признал, что польские танки участвуют в нападении ВСУ на Курскую область.

10:41. Пять человек погибли, 13 пострадали при обстреле села Ракитное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Среди пострадавших трое несовершеннолетних. Ракитное, а также села Борисполье и Новоленинское остались без газа из-за повреждения газопровода. Возбуждено уголовное дело.

Фотогалерея Основные события СВО за август 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 25 августа. Последствия обстрела ВСУ села Ракитное Белгородской области, в результате пять человек погибли и еще 13 пострадали Фото: @vvgladkov В ночь на 25 августа в результате обстрела гостиницы в Краматорске на подконтрольной Украине территории ДНР пострадали журналисты новостного агентства Reuters

На фото: экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию Фото: Reuters 24 августа состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом, в результате которого в Россию были возвращены 115 солдат, захваченных ВСУ в Курской области Фото: кадр видео Минобороны РФ 23 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) жмет руку президенту Украины Владимиру Зеленскому во время государственного визита в Киев, в ходе которого он призвал к мирному урегулированию конфликта с Россией Фото: Reuters 22 августа стало известно о нанесении ВСУ удара по порту «Кавказ» в Краснодарском крае, в результате которого затонул паром и сгорели 30 цистерн с топливом Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото 22 августа. На нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области пятый день продолжается пожар, начавшийся после атаки БПЛА Фото: 161.ru 21 августа в результате уничтожения БПЛА в нескольких домах поселка Большое Петровское Чеховского района Подмосковья были выбиты окна и повреждены ограждения Фото: @sobakin_mn 21 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (второй слева) принял от «Народного фронта» средства РЭБ, которые установят на пассажирские автобусы в приграничных с Украиной районах Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова 21 августа ЦИК перенес на неопределенный срок муниципальные выборы в Льгове и еще шести приграничных районах Курской области Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото В результате наступления на покровском направлении в августе ВС РФ заняли более 10 населенных пунктов ДНР. Самый большой из них — пгт Новгородское, также известный как Нью-Йорк, перешел под контроль российской армии 20 августа Фото: Jana Cavojska / SOPA Images / LightRocket / Getty Images 20 августа Верховная рада приняла закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ Московского патриархата Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters 17 августа МЧС сообщило, что около 10 тыс. жителей Курской области находятся в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 17 августа ФСБ завела уголовное дело на итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини (на фото) за незаконное пересечение государственной границы РФ после публикации их репортажа из Суджи Фото: @stefania_battistini 16 августа в Донецке в результате обстрела загорелся торговый центр «Галактика». По данным СМИ, в момент атаки в нем находилось примерно 100 человек Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото 14 августа генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира Журавлева (на фото) в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» Фото: Соцсети Владимира Журавлева На оперативном совещании Совбеза РФ по ситуации в приграничных с Украиной регионах 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Владимиру Путину, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов с населением до 2 тыс. человек Фото: пресс-служба президента РФ В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек.

На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии

На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ Фото: @vvgladkov 7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста Фото: @dzdmos 7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения

На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек Фото: курская-епархия.рф По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины

На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области Фото: Министерство обороны РФ 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять

На фото: последствия обстрела города Суджа Фото: @gubernator_46 5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения

На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском Фото: Максим Захаров / РИА Новости Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР

На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении Фото: Станислав Красильников / РИА Новости 4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16

На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили

На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе Фото: кадр видео @mchs_official Следующая фотография 1 / 34 25 августа. Последствия обстрела ВСУ села Ракитное Белгородской области, в результате пять человек погибли и еще 13 пострадали Фото: @vvgladkov В ночь на 25 августа в результате обстрела гостиницы в Краматорске на подконтрольной Украине территории ДНР пострадали журналисты новостного агентства Reuters

На фото: экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию Фото: Reuters 24 августа состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом, в результате которого в Россию были возвращены 115 солдат, захваченных ВСУ в Курской области Фото: кадр видео Минобороны РФ 23 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) жмет руку президенту Украины Владимиру Зеленскому во время государственного визита в Киев, в ходе которого он призвал к мирному урегулированию конфликта с Россией Фото: Reuters 22 августа стало известно о нанесении ВСУ удара по порту «Кавказ» в Краснодарском крае, в результате которого затонул паром и сгорели 30 цистерн с топливом Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото 22 августа. На нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области пятый день продолжается пожар, начавшийся после атаки БПЛА Фото: 161.ru 21 августа в результате уничтожения БПЛА в нескольких домах поселка Большое Петровское Чеховского района Подмосковья были выбиты окна и повреждены ограждения Фото: @sobakin_mn 21 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (второй слева) принял от «Народного фронта» средства РЭБ, которые установят на пассажирские автобусы в приграничных с Украиной районах Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова 21 августа ЦИК перенес на неопределенный срок муниципальные выборы в Льгове и еще шести приграничных районах Курской области Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото В результате наступления на покровском направлении в августе ВС РФ заняли более 10 населенных пунктов ДНР. Самый большой из них — пгт Новгородское, также известный как Нью-Йорк, перешел под контроль российской армии 20 августа Фото: Jana Cavojska / SOPA Images / LightRocket / Getty Images 20 августа Верховная рада приняла закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ Московского патриархата Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters 17 августа МЧС сообщило, что около 10 тыс. жителей Курской области находятся в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 17 августа ФСБ завела уголовное дело на итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини (на фото) за незаконное пересечение государственной границы РФ после публикации их репортажа из Суджи Фото: @stefania_battistini 16 августа в Донецке в результате обстрела загорелся торговый центр «Галактика». По данным СМИ, в момент атаки в нем находилось примерно 100 человек Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото 14 августа генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира Журавлева (на фото) в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» Фото: Соцсети Владимира Журавлева На оперативном совещании Совбеза РФ по ситуации в приграничных с Украиной регионах 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Владимиру Путину, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов с населением до 2 тыс. человек Фото: пресс-служба президента РФ В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек.

На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии

На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ Фото: @vvgladkov 7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста Фото: @dzdmos 7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения

На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек Фото: курская-епархия.рф По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины

На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области Фото: Министерство обороны РФ 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять

На фото: последствия обстрела города Суджа Фото: @gubernator_46 5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения

На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском Фото: Максим Захаров / РИА Новости Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР

На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении Фото: Станислав Красильников / РИА Новости 4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16

На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили

На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе Фото: кадр видео @mchs_official Смотреть

10:41. США должны прекратить вводить односторонние санкции и очернять Китай в вопросе российско-украинского конфликта, заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР.

10:39. Самолет Ил-76 с российскими военными, возвращенными из украинского плена, в ночь на 25 августа приземлился в аэропорту в Московской области, передает телеканал «Звезда».

10:39. В Острогожском районе на месте падения беспилотников прекратилась «активная фаза детонации» взрывоопасных объектов, сообщило правительство Воронежской области. На месте происшествия начали работать группы разминирования. Из района эвакуировали 600 человек. Ликвидация последствий атаки БПЛА продолжается более суток.

10:38. Польша критикует Венгрию за сотрудничество с Россией, при этом Варшава тайно сохраняет торговые отношения с Москвой, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Согласно его информации, по итогам 2023 года товарооборот Польши и России составил €6 млрд.