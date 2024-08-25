Азербайджан запретил въезд голосовавшим против республики депутатам ПАСЕ

Азербайджан объявил персонами нон грата депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые голосовали против ратификации полномочий делегации республики в организации. Им будет отказано во въезде до тех пор пока полномочия Азербайджана не будут восстановлены.

«Хочу напомнить, что все лица, голосовавшие за это решение, были объявлены персонами нон грата в нашей стране. Если они захотят посетить Азербайджан до восстановления полномочий нашей делегации в ПАСЕ, то им будет отказано во въезде»,— говорится в заявлении представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Публикация министерства появилась в ответ на критику со стороны главы делегации Германии в ПАСЕ Франка Швабе. Тот обвинял Баку в нежелании оставаться членом Совета Европы и вместе с тем высказывал намерение посетить международную климатическую конференцию COP29 в Азербайджане.

Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ в конце января в знак протеста против оспаривания ее полномочий. Баку обвинил организацию в расизме, азербайджанофобии и исламофобии. До этого ПАСЕ отказалась утвердить полномочия азербайджанской делегации. На сайте ассамблеи говорилось, что отказ связан с «очень серьезными опасениями в способности Азербайджана проводить справедливые выборы», нарушениями прав человека в Нагорном Карабахе, недопуском к задержанным в стране по политическим мотивам. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключал выхода из Совета Европы.

Леонид Уварчев