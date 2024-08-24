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Коммерсантъ FM
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Sabah: в Турции в результате несчастного случая погибли два российских моряка

В порту турецкого города Бандырма на грузовом судне под флагом России «Навис 2» погибли два моряка-россиянина, сообщает турецкая газета Sabah. Согласно предварительной информации издания, российские моряки отравились газом в трюме корабля, который был пришвартован у причала Челеби. По сведениям Sabah, погибшие — 46-летний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов.

Представитель компании-оператора судна подтвердил факт гибели членов экипажа. По его данным, мужчины упали в один из люков на палубе, но пока неизвестно, было ли причиной их смерти отравление газом.

В настоящий момент для установления точных причин гибели проводится судмедэкспертиза в Институте судебной медицины Бурсы, пишет газета. После установления причин смерти тела погибших моряков отправят в Россию.

Как передает турецкая газета Beyaz gazete, инцидент произошел вчера, 23 августа. Судно вышло из порта Ейск и перевозило около 5 тыс. тонн корма, уточняет издание.

Ольга Семеновых

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