Алена Делона проводили к собакам

В субботу, 24 августа, в имении Брюлери в Души (Луаре) прошли похороны Алена Делона, скончавшегося 18 августа на 89-м году жизни. После прощания и заупокойной мессы, отслуженной в построенной им часовне, актер упокоился, как он того и хотел, на собственной земле среди 35 собак, которых он любил при жизни и с которыми не расстался после смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сын Алена Делона Энтони Делон рассматривает цветы и записки, принесенные поклонниками ко входу в поместье его отца Фото: Thibault Camus / AP Собравшиеся у входа в поместье Алена Делона в Души поклонники Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP В само поместье на церемонию похорон никого, кроме родных и близких, не пустили, а вход охраняли жандармы Фото: Thibault Camus / AP Энтони Делон прибывает на церемонию похорон отца Фото: Thibault Camus / AP Следующая фотография 1 / 4 Сын Алена Делона Энтони Делон рассматривает цветы и записки, принесенные поклонниками ко входу в поместье его отца Фото: Thibault Camus / AP Собравшиеся у входа в поместье Алена Делона в Души поклонники Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP В само поместье на церемонию похорон никого, кроме родных и близких, не пустили, а вход охраняли жандармы Фото: Thibault Camus / AP Энтони Делон прибывает на церемонию похорон отца Фото: Thibault Camus / AP

Легенда мирового кино Ален Делон (1935–2024) получил после смерти почти все, что хотел. Политики не спорили над его гробом, а «был ли покойный нравственным человеком?» Ему не стали устраивать пышные государственные похороны, от которых он отказался еще при жизни: одни считают, что из скромности, другие — из гордыни. Он избежал вписанного в путеводители мраморного надгробья на главном парижском кладбище с выгоревшими свечами и глупыми записками поклонников. Он будет лежать там, где собирался, на любовно приготовленном для себя месте, под сводами часовни, которую он сам построил в своем имении Брюлери. Все необходимые разрешения были получены. Как подтверждает мэр Души Абель Мартен, актер позаботился об этом еще в 2015 году, находясь в добром здравии. Похоронную службу провел выбранный им самим священник — епископ Жан-Мишель Ди Фалько, музыкант, журналист, продюсер, хоронивший и женивший весь светский Париж, добрый знакомый еще с тех пор, как в 2017 году отпевал актрису Мирей Дарк, многолетнюю подругу Делона, жившую с ним в поместье Брюлери, которое они купили вместе в 1971 году.

И только одну поразившую всех фараонову глупость не позволили: Делон завещал усыпить и похоронить вместе с ним любимую собаку Лубо. В последней просьбе — отказано, Лубо проводил хозяина и останется в доме на пожизненной пенсии.

Кроме пса на церемонию были допущены только самые близкие. Списки приглашенных обсуждались накануне, без огласки, по косвенным признакам журналисты узнавали и спорили, кого позвали, кого нет. Среди гостей называли Поля Бельмондо, сына друга и вечного соперника Жана-Поля Бельмондо (1933–2021). Из действующих политиков приехала министр культуры Рашида Дати. Старший сын Делона Энтони взял на церемонию своих взрослых дочек Лу и Лив, внучек актера, которых тот привечал. Точно приехала Розали ван Бремен, мать двух младших детей — Анушки и Алена-Фабьена, а вот другую подругу актера, Анн Парийо, даже не пригласили. Как и с позором выгнанную в июле 2023-го из Брюлери и обвиненную во всех грехах последнюю конфидентку, секретаршу и сиделку отца японку Хироми Роллен. Ей не позволили даже попрощаться с Делоном, когда в начале августа его состояние ухудшилось настолько, что медики погрузили его в последний сон.

Гости приезжали в Души окружным путем. На время церемонии они должны были сдать свои телефоны. Дети Делона позаботились о том, чтобы на похоронах не было не только журналистов, камер и фотографов, но и чтобы ни одна частная картинка не вышла бы за ограду Брюлери. По их просьбе вход в имение и ближайшие дороги перекрыла жандармерия, которая также запретила запуск дронов в окрестностях.

Городок с прошлого воскресенья жил ожиданием похорон. Журналисты встретились с владелицей единственного в округе цветочного магазина, которая жаловалась, что завалена работой. Помимо букетов, предназначенных для гостей церемонии, заказы на цветы приходили со всей Европы. Как она уточнила, преимущественно на белые цветы, которые любил Делон.

Ради сохранения семейной тайны дети наотрез отказались от церемонии в местной церкви, которая могла бы вместить две-три сотни поклонников, поскольку полиция не могла гарантировать полную закрытость территории.

Журналисты с камерами остались за забором в толпе пришедших и приехавших отдать последнюю дань любимому актеру, которого уважали и за его роли, и за резкость в суждениях, заставлявших морщиться прогрессивных политиков.

За несколько часов до церемонии Энтони и Ален-Фабьен вышли к поклонникам. Им, конечно, было адресовано послание детей: «Мы чрезвычайно тронуты и взволнованы любовью, выраженной его зрителями во Франции и во всем мире», но по-настоящему попрощаться с Делоном им удастся разве что в кинозалах повторного фильма и, возможно, на мемориальном вечере, об организации которого, как уверяют, дети договариваются с правительством.

Поэтому сегодня они устроили собственную похоронную молитву. В момент погребения — не точный, а предполагаемый — они запели хором «Parole parole», прислушиваясь на своих телефонах к дуэту Алена Делона с Далидой. И как только их песня завершилась, солнце скрылось и ударил короткий ливень, кинематографически закругливший церемонию.

Алексей Тарханов, Париж