Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Алена Делона проводили к собакам

Похороны актера прошли за оградой его имения Брюлери в Души

В субботу, 24 августа, в имении Брюлери в Души (Луаре) прошли похороны Алена Делона, скончавшегося 18 августа на 89-м году жизни. После прощания и заупокойной мессы, отслуженной в построенной им часовне, актер упокоился, как он того и хотел, на собственной земле среди 35 собак, которых он любил при жизни и с которыми не расстался после смерти.

Предыдущая фотография
Сын Алена Делона Энтони Делон рассматривает цветы и записки, принесенные поклонниками ко входу в поместье его отца

Сын Алена Делона Энтони Делон рассматривает цветы и записки, принесенные поклонниками ко входу в поместье его отца

Фото: Thibault Camus / AP

Собравшиеся у входа в поместье Алена Делона в Души поклонники

Собравшиеся у входа в поместье Алена Делона в Души поклонники

Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP

В само поместье на церемонию похорон никого, кроме родных и близких, не пустили, а вход охраняли жандармы

В само поместье на церемонию похорон никого, кроме родных и близких, не пустили, а вход охраняли жандармы

Фото: Thibault Camus / AP

Энтони Делон прибывает на церемонию похорон отца

Энтони Делон прибывает на церемонию похорон отца

Фото: Thibault Camus / AP

Следующая фотография
1 / 4

Сын Алена Делона Энтони Делон рассматривает цветы и записки, принесенные поклонниками ко входу в поместье его отца

Фото: Thibault Camus / AP

Собравшиеся у входа в поместье Алена Делона в Души поклонники

Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP

В само поместье на церемонию похорон никого, кроме родных и близких, не пустили, а вход охраняли жандармы

Фото: Thibault Camus / AP

Энтони Делон прибывает на церемонию похорон отца

Фото: Thibault Camus / AP

Легенда мирового кино Ален Делон (1935–2024) получил после смерти почти все, что хотел. Политики не спорили над его гробом, а «был ли покойный нравственным человеком?» Ему не стали устраивать пышные государственные похороны, от которых он отказался еще при жизни: одни считают, что из скромности, другие — из гордыни. Он избежал вписанного в путеводители мраморного надгробья на главном парижском кладбище с выгоревшими свечами и глупыми записками поклонников. Он будет лежать там, где собирался, на любовно приготовленном для себя месте, под сводами часовни, которую он сам построил в своем имении Брюлери. Все необходимые разрешения были получены. Как подтверждает мэр Души Абель Мартен, актер позаботился об этом еще в 2015 году, находясь в добром здравии. Похоронную службу провел выбранный им самим священник — епископ Жан-Мишель Ди Фалько, музыкант, журналист, продюсер, хоронивший и женивший весь светский Париж, добрый знакомый еще с тех пор, как в 2017 году отпевал актрису Мирей Дарк, многолетнюю подругу Делона, жившую с ним в поместье Брюлери, которое они купили вместе в 1971 году.

И только одну поразившую всех фараонову глупость не позволили: Делон завещал усыпить и похоронить вместе с ним любимую собаку Лубо. В последней просьбе — отказано, Лубо проводил хозяина и останется в доме на пожизненной пенсии.

Кроме пса на церемонию были допущены только самые близкие. Списки приглашенных обсуждались накануне, без огласки, по косвенным признакам журналисты узнавали и спорили, кого позвали, кого нет. Среди гостей называли Поля Бельмондо, сына друга и вечного соперника Жана-Поля Бельмондо (1933–2021). Из действующих политиков приехала министр культуры Рашида Дати. Старший сын Делона Энтони взял на церемонию своих взрослых дочек Лу и Лив, внучек актера, которых тот привечал. Точно приехала Розали ван Бремен, мать двух младших детей — Анушки и Алена-Фабьена, а вот другую подругу актера, Анн Парийо, даже не пригласили. Как и с позором выгнанную в июле 2023-го из Брюлери и обвиненную во всех грехах последнюю конфидентку, секретаршу и сиделку отца японку Хироми Роллен. Ей не позволили даже попрощаться с Делоном, когда в начале августа его состояние ухудшилось настолько, что медики погрузили его в последний сон.

Гости приезжали в Души окружным путем. На время церемонии они должны были сдать свои телефоны. Дети Делона позаботились о том, чтобы на похоронах не было не только журналистов, камер и фотографов, но и чтобы ни одна частная картинка не вышла бы за ограду Брюлери. По их просьбе вход в имение и ближайшие дороги перекрыла жандармерия, которая также запретила запуск дронов в окрестностях.

Лучший фильм, чтобы проститься с Аленом Делоном

Городок с прошлого воскресенья жил ожиданием похорон. Журналисты встретились с владелицей единственного в округе цветочного магазина, которая жаловалась, что завалена работой. Помимо букетов, предназначенных для гостей церемонии, заказы на цветы приходили со всей Европы. Как она уточнила, преимущественно на белые цветы, которые любил Делон.

Ради сохранения семейной тайны дети наотрез отказались от церемонии в местной церкви, которая могла бы вместить две-три сотни поклонников, поскольку полиция не могла гарантировать полную закрытость территории.

Журналисты с камерами остались за забором в толпе пришедших и приехавших отдать последнюю дань любимому актеру, которого уважали и за его роли, и за резкость в суждениях, заставлявших морщиться прогрессивных политиков.

За несколько часов до церемонии Энтони и Ален-Фабьен вышли к поклонникам. Им, конечно, было адресовано послание детей: «Мы чрезвычайно тронуты и взволнованы любовью, выраженной его зрителями во Франции и во всем мире», но по-настоящему попрощаться с Делоном им удастся разве что в кинозалах повторного фильма и, возможно, на мемориальном вечере, об организации которого, как уверяют, дети договариваются с правительством.

Поэтому сегодня они устроили собственную похоронную молитву. В момент погребения — не точный, а предполагаемый — они запели хором «Parole parole», прислушиваясь на своих телефонах к дуэту Алена Делона с Далидой. И как только их песня завершилась, солнце скрылось и ударил короткий ливень, кинематографически закругливший церемонию.

Алексей Тарханов, Париж

Фотогалерея

Карьера и взгляды на жизнь Алена Делона

Предыдущая фотография
Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Детство будущего актера прошло в небольшом городке Бур-ла-Рен. Его родители развелись, когда Алену было два года. Мать вскоре вышла замуж за владельца колбасной лавки, и со временем подросшего Алена было решено обучить профессии колбасника. Юный Делон отучился год, получил диплом и пошел работать по специальности

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Детство будущего актера прошло в небольшом городке Бур-ла-Рен. Его родители развелись, когда Алену было два года. Мать вскоре вышла замуж за владельца колбасной лавки, и со временем подросшего Алена было решено обучить профессии колбасника. Юный Делон отучился год, получил диплом и пошел работать по специальности

Фото: REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho / Getty Images

«Я совершенно четко знаю, что никогда не соблазнял женщину. Под словом “соблазнял” я имею в виду — не кадрил. Всегда все решала женщина. Мои слова могут удивить, ибо исходят от человека, которого считают профессиональным соблазнителем. Мне даже немного неловко говорить об этом. Каждый человек знает про себя все. Не виноват же я в том, что родился красивым и обольстительным»&lt;br> На фото: актер с Роми Шнайдер

«Я совершенно четко знаю, что никогда не соблазнял женщину. Под словом “соблазнял” я имею в виду — не кадрил. Всегда все решала женщина. Мои слова могут удивить, ибо исходят от человека, которого считают профессиональным соблазнителем. Мне даже немного неловко говорить об этом. Каждый человек знает про себя все. Не виноват же я в том, что родился красивым и обольстительным»
На фото: актер с Роми Шнайдер

Фото: AP

В 17 лет Ален Делон увидел в парижском метро афишу «Вы станете летчиком-испытателем и пройдете стажировку в Канаде». Это стало мечтой будущего актера, однако в Министерстве воздушных сил он узнал, что набор в летную школу в текущем году уже завершен. Поэтому Делон записался в рекруты, прельстившись заработком в 200 тыс. франков. Он оказался в рядах парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты и попал на войну в Индокитае &lt;br>На фото: кадр из фильма «На ярком солнце», 1960 год

В 17 лет Ален Делон увидел в парижском метро афишу «Вы станете летчиком-испытателем и пройдете стажировку в Канаде». Это стало мечтой будущего актера, однако в Министерстве воздушных сил он узнал, что набор в летную школу в текущем году уже завершен. Поэтому Делон записался в рекруты, прельстившись заработком в 200 тыс. франков. Он оказался в рядах парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты и попал на войну в Индокитае
На фото: кадр из фильма «На ярком солнце», 1960 год

Фото: Titanus; Paris Film

В 1956 году, после демобилизации из армии, Ален Делон оказался в Париже без работы и вскоре решил показать свои фото продюсерам, но один отказ следовал за другим. Ему объясняли: «Вы слишком красивы, у вас не сложится карьера». Вместе с приятелем Делон отправился в Канне на фестиваль, и там американский «ловец талантов» импресарио Гарри Уилсон предложил молодому актеру семилетний контракт в Голливуде, а известный режиссер Ив Аллегре уговорил начать карьеру во Франции и предложил роль в своем новом фильме&lt;br> На фото: кадр из фильма «Леопард», где Делон снялся с Клаудией Кардинале

В 1956 году, после демобилизации из армии, Ален Делон оказался в Париже без работы и вскоре решил показать свои фото продюсерам, но один отказ следовал за другим. Ему объясняли: «Вы слишком красивы, у вас не сложится карьера». Вместе с приятелем Делон отправился в Канне на фестиваль, и там американский «ловец талантов» импресарио Гарри Уилсон предложил молодому актеру семилетний контракт в Голливуде, а известный режиссер Ив Аллегре уговорил начать карьеру во Франции и предложил роль в своем новом фильме
На фото: кадр из фильма «Леопард», где Делон снялся с Клаудией Кардинале

Фото: Titanus

«Работа принесла мне большое удовлетворение. Но счастье для меня — это вещь, которой не существует, это моменты в жизни, которые испытываешь либо во время работы, либо с кем-то, кто разделяет с тобой жизнь, либо с ребенком, друзьями... Этими мгновениями я обязан не профессии, я сам их формирую, я сам могу их разрушить»

«Работа принесла мне большое удовлетворение. Но счастье для меня — это вещь, которой не существует, это моменты в жизни, которые испытываешь либо во время работы, либо с кем-то, кто разделяет с тобой жизнь, либо с ребенком, друзьями... Этими мгновениями я обязан не профессии, я сам их формирую, я сам могу их разрушить»

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1957 году состоялся дебют Алена Делона в картине Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». Снявшись затем в нескольких фильмах, которые не принесли ему известности, актер-самоучка Делон учился мастерству на съемочной площадке, а также брал уроки фехтования, работал над речью и мимикой. Успех и известность пришли к нему после фильма «На ярком солнце» в 1960 году. «Наконец-то Ален Делон нашел своего героя. Человека с двойным дном. Падшего ангела»,— писали о нем критики

В 1957 году состоялся дебют Алена Делона в картине Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». Снявшись затем в нескольких фильмах, которые не принесли ему известности, актер-самоучка Делон учился мастерству на съемочной площадке, а также брал уроки фехтования, работал над речью и мимикой. Успех и известность пришли к нему после фильма «На ярком солнце» в 1960 году. «Наконец-то Ален Делон нашел своего героя. Человека с двойным дном. Падшего ангела»,— писали о нем критики

Фото: AP

«Я суров с окружающими меня людьми, с теми, кто работает со мной, но я столь же суров и к самому себе. Это не извинение, а скорее смягчающее вину обстоятельство. Мне хочется, чтобы все в работе определялось профессионализмом. Это не каприз, не попытка доставить себе удовольствие. Я люблю свою работу и стараюсь делать ее как можно лучше»

«Я суров с окружающими меня людьми, с теми, кто работает со мной, но я столь же суров и к самому себе. Это не извинение, а скорее смягчающее вину обстоятельство. Мне хочется, чтобы все в работе определялось профессионализмом. Это не каприз, не попытка доставить себе удовольствие. Я люблю свою работу и стараюсь делать ее как можно лучше»

Фото: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Kommersant Photo

Молодому Алену Делону, не имевшему актерского образования, в самом начале карьеры удалось создать сложнейшие образы, которые позже вошли в учебники по киноискусству. В 1960-е годы его стали называть «Жюльеном Сорелем 1960 года» и «достойным преемником Жерара Филипа». В 1965 году Делон вместе с женой Натали и сыном Энтони улетел в США для работы в Голливуде по контракту с MGM. Однако снятые в Голливуде картины с участием Алена Делона не имели большого успеха &lt;br>На фото: кадр из фильма «Зорро» (1975 год)

Молодому Алену Делону, не имевшему актерского образования, в самом начале карьеры удалось создать сложнейшие образы, которые позже вошли в учебники по киноискусству. В 1960-е годы его стали называть «Жюльеном Сорелем 1960 года» и «достойным преемником Жерара Филипа». В 1965 году Делон вместе с женой Натали и сыном Энтони улетел в США для работы в Голливуде по контракту с MGM. Однако снятые в Голливуде картины с участием Алена Делона не имели большого успеха
На фото: кадр из фильма «Зорро» (1975 год)

Фото: Les Productions Artistes Associes; Mondial Televisione Film

«Мне понадобилось десять лет тяжелых усилий, чтобы заставить людей забыть, что я всего лишь симпатичный парень с красивым лицом. Это была тяжелая схватка, но я ее выиграл»&lt;br> На фото: Ален Делон (второй справа) сидит на автомобиле, который участвовал в ралли Париж—Дакар с его портретом на капоте

«Мне понадобилось десять лет тяжелых усилий, чтобы заставить людей забыть, что я всего лишь симпатичный парень с красивым лицом. Это была тяжелая схватка, но я ее выиграл»
На фото: Ален Делон (второй справа) сидит на автомобиле, который участвовал в ралли Париж—Дакар с его портретом на капоте

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

Кадр из фильма «Наша история» с Аленом Делоном, 1984 год

Кадр из фильма «Наша история» с Аленом Делоном, 1984 год

Фото: Films A2; Sara Films

«Есть три типа актеров: плохие, хорошие и великие. С плохими все ясно, они играют бездарно, хорошие – играют хорошо. А великие ничего не играют — они просто живут перед камерой»&lt;br> На фото слева направо: экс-президент Франции Жискар д&#39;Эстен с супругой, Ален Делон и актриса Мирей Дарк

«Есть три типа актеров: плохие, хорошие и великие. С плохими все ясно, они играют бездарно, хорошие – играют хорошо. А великие ничего не играют — они просто живут перед камерой»
На фото слева направо: экс-президент Франции Жискар д'Эстен с супругой, Ален Делон и актриса Мирей Дарк

Фото: Keystone USA / Zuma Press / Kommersant Photo

В апреле 1998 года Ален Делон приезжал в Красноярск поддержать Александра Лебедя во время время его предвыборной кампании на пост губернатора Красноярского края&lt;br> На фото слева направо: Александ Лебедь, его супруга Инна и актер Ален Делон

В апреле 1998 года Ален Делон приезжал в Красноярск поддержать Александра Лебедя во время время его предвыборной кампании на пост губернатора Красноярского края
На фото слева направо: Александ Лебедь, его супруга Инна и актер Ален Делон

Фото: AP / Mikail Metzel

«Я смирился с моей физиономией лишь после того, как на экраны вышел один из самых известных моих фильмов — “Бассейн”. Мне было 33. Тогда я неожиданно понял: возраст Христа, душа самурая и внешность героя-любовника — вот в чем мое противоречие и в то же время актерский козырь» &lt;br>На фото: французский актер Ален Делон на церемонии закрытия фестиваля «Лики любви» (2005 год)

«Я смирился с моей физиономией лишь после того, как на экраны вышел один из самых известных моих фильмов — “Бассейн”. Мне было 33. Тогда я неожиданно понял: возраст Христа, душа самурая и внешность героя-любовника — вот в чем мое противоречие и в то же время актерский козырь»
На фото: французский актер Ален Делон на церемонии закрытия фестиваля «Лики любви» (2005 год)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 1964 году Делон создал собственную киностудию под названием «Delbeau Productions». На сегодняшний день актер является продюсером более чем 30 картин. В числе спродюсированных Делоном проектов драма «Месье Кляйн» ставшая лучшим фильмом 1977 года (премия «Сезар»), «Спешащий человек» (1977), «Возвращение Казановы» (1992). В начале 1970-х годов актер создал еще одну киностудию «Adel Productions» &lt;br>На фото: российский актер Вениамин Смехов (слева) и Ален Делон во время чтения глав из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» на ужине в честь открытия выставки Жана Даниеля Лорье «Мастер и Маргарита» (2009 год)

В 1964 году Делон создал собственную киностудию под названием «Delbeau Productions». На сегодняшний день актер является продюсером более чем 30 картин. В числе спродюсированных Делоном проектов драма «Месье Кляйн» ставшая лучшим фильмом 1977 года (премия «Сезар»), «Спешащий человек» (1977), «Возвращение Казановы» (1992). В начале 1970-х годов актер создал еще одну киностудию «Adel Productions»
На фото: российский актер Вениамин Смехов (слева) и Ален Делон во время чтения глав из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» на ужине в честь открытия выставки Жана Даниеля Лорье «Мастер и Маргарита» (2009 год)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Если бы мне это не нравилось, я бы что-нибудь такое сделал, чтобы перестать быть полубогом. Хотя вряд ли у меня бы это получилось: можно стереть подробности личной жизни, но карьера, созданный имидж останутся. Так что приходится мириться с существующим положением, к тому же я и сам не хотел бы что-то менять в своем творчестве. Конечно, повышенное внимание к твоей особе иногда давит, но я воспринимаю это как благодарность за то, что я сделал»

«Если бы мне это не нравилось, я бы что-нибудь такое сделал, чтобы перестать быть полубогом. Хотя вряд ли у меня бы это получилось: можно стереть подробности личной жизни, но карьера, созданный имидж останутся. Так что приходится мириться с существующим положением, к тому же я и сам не хотел бы что-то менять в своем творчестве. Конечно, повышенное внимание к твоей особе иногда давит, но я воспринимаю это как благодарность за то, что я сделал»

Фото: Reuters / Luc Gnago

Ален Делон умер 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет

Ален Делон умер 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

У Алена Делона был долгий роман с австрийской актрисой Роми Шнайдер: познакомившись в 1958 году, пара обручилась через год, но, пробыв женихом и невестой шесть лет, рассталась. В 1964 году Делон женился на французской актрисе Натали Бартелеми, у них родился сын Энтони Делон (на фото слева на переднем плане). После четырех лет в браке супруги развелись. Затем Делон прожил 15 лет в гражданском браке с актрисой Мирей Дарк. Его последним долгим романом стали десятилетние отношения с голландской манекенщицей Росали ван Бремен, которая родила ему двоих детей

У Алена Делона был долгий роман с австрийской актрисой Роми Шнайдер: познакомившись в 1958 году, пара обручилась через год, но, пробыв женихом и невестой шесть лет, рассталась. В 1964 году Делон женился на французской актрисе Натали Бартелеми, у них родился сын Энтони Делон (на фото слева на переднем плане). После четырех лет в браке супруги развелись. Затем Делон прожил 15 лет в гражданском браке с актрисой Мирей Дарк. Его последним долгим романом стали десятилетние отношения с голландской манекенщицей Росали ван Бремен, которая родила ему двоих детей

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Следующая фотография
1 / 17

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Детство будущего актера прошло в небольшом городке Бур-ла-Рен. Его родители развелись, когда Алену было два года. Мать вскоре вышла замуж за владельца колбасной лавки, и со временем подросшего Алена было решено обучить профессии колбасника. Юный Делон отучился год, получил диплом и пошел работать по специальности

Фото: REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho / Getty Images

«Я совершенно четко знаю, что никогда не соблазнял женщину. Под словом “соблазнял” я имею в виду — не кадрил. Всегда все решала женщина. Мои слова могут удивить, ибо исходят от человека, которого считают профессиональным соблазнителем. Мне даже немного неловко говорить об этом. Каждый человек знает про себя все. Не виноват же я в том, что родился красивым и обольстительным»
На фото: актер с Роми Шнайдер

Фото: AP

В 17 лет Ален Делон увидел в парижском метро афишу «Вы станете летчиком-испытателем и пройдете стажировку в Канаде». Это стало мечтой будущего актера, однако в Министерстве воздушных сил он узнал, что набор в летную школу в текущем году уже завершен. Поэтому Делон записался в рекруты, прельстившись заработком в 200 тыс. франков. Он оказался в рядах парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты и попал на войну в Индокитае
На фото: кадр из фильма «На ярком солнце», 1960 год

Фото: Titanus; Paris Film

В 1956 году, после демобилизации из армии, Ален Делон оказался в Париже без работы и вскоре решил показать свои фото продюсерам, но один отказ следовал за другим. Ему объясняли: «Вы слишком красивы, у вас не сложится карьера». Вместе с приятелем Делон отправился в Канне на фестиваль, и там американский «ловец талантов» импресарио Гарри Уилсон предложил молодому актеру семилетний контракт в Голливуде, а известный режиссер Ив Аллегре уговорил начать карьеру во Франции и предложил роль в своем новом фильме
На фото: кадр из фильма «Леопард», где Делон снялся с Клаудией Кардинале

Фото: Titanus

«Работа принесла мне большое удовлетворение. Но счастье для меня — это вещь, которой не существует, это моменты в жизни, которые испытываешь либо во время работы, либо с кем-то, кто разделяет с тобой жизнь, либо с ребенком, друзьями... Этими мгновениями я обязан не профессии, я сам их формирую, я сам могу их разрушить»

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1957 году состоялся дебют Алена Делона в картине Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». Снявшись затем в нескольких фильмах, которые не принесли ему известности, актер-самоучка Делон учился мастерству на съемочной площадке, а также брал уроки фехтования, работал над речью и мимикой. Успех и известность пришли к нему после фильма «На ярком солнце» в 1960 году. «Наконец-то Ален Делон нашел своего героя. Человека с двойным дном. Падшего ангела»,— писали о нем критики

Фото: AP

«Я суров с окружающими меня людьми, с теми, кто работает со мной, но я столь же суров и к самому себе. Это не извинение, а скорее смягчающее вину обстоятельство. Мне хочется, чтобы все в работе определялось профессионализмом. Это не каприз, не попытка доставить себе удовольствие. Я люблю свою работу и стараюсь делать ее как можно лучше»

Фото: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Kommersant Photo

Молодому Алену Делону, не имевшему актерского образования, в самом начале карьеры удалось создать сложнейшие образы, которые позже вошли в учебники по киноискусству. В 1960-е годы его стали называть «Жюльеном Сорелем 1960 года» и «достойным преемником Жерара Филипа». В 1965 году Делон вместе с женой Натали и сыном Энтони улетел в США для работы в Голливуде по контракту с MGM. Однако снятые в Голливуде картины с участием Алена Делона не имели большого успеха
На фото: кадр из фильма «Зорро» (1975 год)

Фото: Les Productions Artistes Associes; Mondial Televisione Film

«Мне понадобилось десять лет тяжелых усилий, чтобы заставить людей забыть, что я всего лишь симпатичный парень с красивым лицом. Это была тяжелая схватка, но я ее выиграл»
На фото: Ален Делон (второй справа) сидит на автомобиле, который участвовал в ралли Париж—Дакар с его портретом на капоте

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

Кадр из фильма «Наша история» с Аленом Делоном, 1984 год

Фото: Films A2; Sara Films

«Есть три типа актеров: плохие, хорошие и великие. С плохими все ясно, они играют бездарно, хорошие – играют хорошо. А великие ничего не играют — они просто живут перед камерой»
На фото слева направо: экс-президент Франции Жискар д'Эстен с супругой, Ален Делон и актриса Мирей Дарк

Фото: Keystone USA / Zuma Press / Kommersant Photo

В апреле 1998 года Ален Делон приезжал в Красноярск поддержать Александра Лебедя во время время его предвыборной кампании на пост губернатора Красноярского края
На фото слева направо: Александ Лебедь, его супруга Инна и актер Ален Делон

Фото: AP / Mikail Metzel

«Я смирился с моей физиономией лишь после того, как на экраны вышел один из самых известных моих фильмов — “Бассейн”. Мне было 33. Тогда я неожиданно понял: возраст Христа, душа самурая и внешность героя-любовника — вот в чем мое противоречие и в то же время актерский козырь»
На фото: французский актер Ален Делон на церемонии закрытия фестиваля «Лики любви» (2005 год)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 1964 году Делон создал собственную киностудию под названием «Delbeau Productions». На сегодняшний день актер является продюсером более чем 30 картин. В числе спродюсированных Делоном проектов драма «Месье Кляйн» ставшая лучшим фильмом 1977 года (премия «Сезар»), «Спешащий человек» (1977), «Возвращение Казановы» (1992). В начале 1970-х годов актер создал еще одну киностудию «Adel Productions»
На фото: российский актер Вениамин Смехов (слева) и Ален Делон во время чтения глав из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» на ужине в честь открытия выставки Жана Даниеля Лорье «Мастер и Маргарита» (2009 год)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Если бы мне это не нравилось, я бы что-нибудь такое сделал, чтобы перестать быть полубогом. Хотя вряд ли у меня бы это получилось: можно стереть подробности личной жизни, но карьера, созданный имидж останутся. Так что приходится мириться с существующим положением, к тому же я и сам не хотел бы что-то менять в своем творчестве. Конечно, повышенное внимание к твоей особе иногда давит, но я воспринимаю это как благодарность за то, что я сделал»

Фото: Reuters / Luc Gnago

Ален Делон умер 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

У Алена Делона был долгий роман с австрийской актрисой Роми Шнайдер: познакомившись в 1958 году, пара обручилась через год, но, пробыв женихом и невестой шесть лет, рассталась. В 1964 году Делон женился на французской актрисе Натали Бартелеми, у них родился сын Энтони Делон (на фото слева на переднем плане). После четырех лет в браке супруги развелись. Затем Делон прожил 15 лет в гражданском браке с актрисой Мирей Дарк. Его последним долгим романом стали десятилетние отношения с голландской манекенщицей Росали ван Бремен, которая родила ему двоих детей

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...