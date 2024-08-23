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Научно-исследовательский институт карбамида купила московская компания

АО «Научно-исследовательский институт карбамида» (НИИК) приобрело московское ООО «Премиум Логистика». Как сообщается портал по проведению торгов «Федресурс», компания купила 84,88% акции НИИК за 903,1 млн руб.

Акции в количестве 12,46 млн штук были выставлены на продажу по 38 руб. каждая. Таким образом цена выкупа ценных бумаг вдвое превысила их общую стоимость.

Ранее «Премиум Логистика» стала держателем пакета 15,12% акций. Сейчас основной пакет акций компания приобрела, воспользовавшись преимущественным правом выкупа.

НИИК был признан банкротом в декабре 2022 года. Общая сумма долговых обязательств института превышает 2 млрд руб., говорится в «СПАРК-Интерфакс»

ООО «Премиум Логистика» зарегистрировано в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал 50 тыс. руб. Владельцем является Ксения Дегтярева, которой также принадлежит компания по добыче руд и песков драгоценных металлов ООО «Фирма Формэкс».

Александра Викулова

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