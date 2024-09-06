Падение «Конкорда»

Компания Sony назначила на 6 сентября отключение серверов видеоигры Concord — онлайн-шутера, вышедшего всего две недели назад. Решение было обосновано тем, что «запуск игры прошел не так, как Sony рассчитывала». Игрокам, успевшим купить ее при розничной цене $40, обещают вернуть деньги, даже если они приобрели ее физическую копию, обладателям игры на дисках Sony рекомендует обратиться по месту покупки. В России же само по себе беспрецедентное решение накладывается на специфику региона, покинутого международными компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Рынок консолей и игр для них существует в России вопреки решению Sony, равно как и других держателей игровых платформ, не присутствовать на нем. С теми же решениями, пусть и в ограниченном масштабе, приходится считаться и рынку потребительской электроники в целом. И что характерно, российским поставщикам удается заполучать товары, а продавцам — поддерживать ассортимент на полках.

Российские специализированные магазины, очевидно, готовились к выходу Concord. Неизвестно, успели ли доехать в Россию копии игры на физических носителях, но предзаказы на них (по ценам 4,5–5 тыс. руб.) собирались вовсю — некоторые магазины даже 5 сентября не убрали соответствующие страницы со своих сайтов. Вот только если движение товаров в Россию остановить невозможно, то их работоспособность, зависящую от интернет-соединения,— легко.

Случай Concord исключительный, и, конечно же, напрямую с Россией он не связан. Игровая торговля что в РФ, что в мире столкнулась с тем, что и она, и конечные потребители заказали диски с теперь уже бесполезным набором данных на них. Вот только в странах, где производители и розница напрямую и нормально работают друг с другом, стороны могут хотя бы в теории договориться об условиях возврата. Российскому же дистрибутору, заказавшему товар на открытом рынке через цепочку посредников, остается только признать убытки.

Серая торговля — в том смысле, в котором она понималась до легализации параллельного импорта,— всегда была сопряжена с рисками. В том числе проявляющимися уже после продажи, например браком. Но тот факт, что покупатель зависимого от онлайн-сервисов товара фактически не владеет им, делает набор рисков для современных российских дистрибуторов более широким, чем у «серовозов» двадцати- и тридцатилетней давности.

Из этой истории можно, казалось бы, сделать вывод: чем больше зависимость от онлайна, тем больше вероятность непредвиденных событий. Тем более что многие пользователи иностранных облачных сервисов как раз сейчас ищут возможные запасные пути (см. “Ъ” от 22 августа). Вот только в случае с Concord сложилась парадоксальная ситуация: те россияне, кто купил цифровую копию игры через иностранные аккаунты, должны, по заявлению Sony, получить деньги автоматически.