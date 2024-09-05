Банки умеют считать в свою пользу

На Восточном экономическом форуме, который на этой неделе проходит во Владивостоке, Сбербанк объявил, что с начала года предотвратил хищение 200 млрд руб. у своих клиентов. При этом в банке отметили, что эффективность системы антифрода в этом году достигла 99,8%. «200 млрд спасенных рублей — огромная сумма»,— заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Если учесть, что за первые два квартала мошенники украли у клиентов банков чуть больше 9 млрд руб. (по данным ЦБ), то цифра действительно выглядит внушительной. Однако по той же статистике ЦБ, за первые два квартала российские банки предотвратили хищения у своих клиентов 4,3 трлн руб. И на этом фоне 200 млрд руб. Сбербанка не выглядят уже столь внушительно.

Банк России стал публиковать данные о предотвращенных хищениях только в первом квартале прошлого года, и за полтора года эта цифра выросла более чем в три раза: с 712 млрд до 2,3 трлн руб. При этом если в первом квартале 2023 года сумма предотвращенных хищений превышала сумму украденного в 156,5 раза, то во втором квартале этого года она уже в 477,5 раза больше.

Рискну предположить, что этот показатель и дальше продолжит расти ударными темпами. Уверенности в этом добавляют опубликованные на прошлой неделе Банком России методические рекомендации по информбезопасности (13-МР). От предыдущей версии этого документа (17-МР) они отличаются в первую очередь тем, что в них прописаны риски, связанные с заключением договоров на получение кредитов без добровольного согласия клиента или под давлением. В качестве параметра оценки этого риска предлагается рассчитывать соотношение кредитных средств, выданных мошенникам, с кредитными средствами, в выдаче которых банк отказал, заподозрив неладное.

В профильном чате по информбезопасности специалисты в этой области предполагали, что в данной дроби в знаменателе, скорее всего, нередко будет стоять ноль, делить на который, как известно из школьного курса математики, нельзя. Дальше дискуссия перешла из школьного в институтский курс математических дисциплин, затронув пределы и иррациональные числа.

Но мне кажется неверным сам посыл этого увлекательного математического диспута — предположение, что банки, не имея доказательств мошеннического характера кредитной заявки, будут отказывать в выдаче по другим основаниям. На мой взгляд, банки, наоборот, будут максимально увеличивать знаменатель этой дроби, чтобы показать эффективность борьбы с мошенничеством и добавлять к прочим основаниям еще и подозрительный характер займа.