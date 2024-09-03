Небо в алмазах

Ставшие уже привычными новости о вводе или расширении тех или санкций становятся и поводом для оценки влияния действующих ограничений. Но, как показывает практика, объяснить происходящее удается не всегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Зайнуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Евгений Зайнуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дало такой повод вступление в силу новых ограничений на импорт российских алмазов в страны G7 и ЕС с 1 сентября. Теперь запрет распространяется на алмазы весом от 0,5 карата, а ранее под ограничения подпадали камни весом от 1 карата. Одно из государственных информационных агентств в связи с этим на основе данных Евростата подсчитало, что доходы ЕС от экспорта алмазов в первой половине 2024 года снизились почти в полтора раза и стали одними из «худших в истории», связав это как раз с прекращением поставок алмазов из РФ.

Санкциями сегодня часто объясняются многие беды и успехи как у них, так и у нас. Но если говорить про алмазы, все-таки основная причина сокращения экспорта из ЕС — слабый спрос на бриллианты в мире, из-за чего, например, и сокращает закупки и экспорт драгоценных камней Индия, где, как пишет БКС, проходят огранку девять из десяти всех алмазов. И цены на алмазы и бриллианты продолжают снижаться.

Отраслевое агентство Rapaport пишет, что из-за слабой рыночной конъюнктуры добытчики алмазов откладывают продажи и пересматривают производственные планы. Об этом в августе заявляла, в частности, Petra Diamonds. Послабления по выкупу алмазов для своих партнеров сделала De Beers. Крупные производители прогнозируют сдержанный спрос на алмазы как минимум до конца года.

Санкции в отношении алмазодобывающей отрасли РФ действуют с 2022 года, а добывающая более 90% камней в стране АЛРОСА находится в SDN-листе. И, судя по всему, это пока не мешает компании продолжать поставки. В 2023 году РФ сократила экспорт алмазов, но, как показывает анализ Rapaport, отгрузила 87% от добычи камней, что немногим меньше среднегодового показателя в 92% за последние 20 лет.

Дело в том, что текущий режим европейских санкций работает только при наличии систем сертификаций, которых пока нет. В таких условиях сокращение поставок российских алмазов, если оно и было, рынок, вероятно, не заметил. Да и международные эксперты обычно не склонны преуменьшать значение санкций.

Или взять тот же уголь. Минфин США поставил на поток добавление добывающих уголь российских компаний в SDN-лист, куда уже попали все основные экспортеры. Однако если спросить угольщика об основных проблемах отрасли, то он скажет: провозная способность железной дороги и низкие цены. Санкции, конечно, усложняют жизнь, но все-таки для экспортера важнее довезти уголь из Кузбасса до восточных портов. А покупатель найдется.