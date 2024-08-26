«Вообще ничего не поменялось, только добавились проблемы с платежами»

Требования, которые закон в последний год стал предъявлять к хостинговым компаниям, привели к уходу интернет-регистратора GoDaddy из РФ и консолидации российских компаний. Сейчас рынок ожидает отдельного регулирования и для интернет-регистраторов. О дальнейшем изменении правил для бизнеса в России, рисках остановки деятельности интернет-компаний и шансах на отмену сделок с доменами Wildberries рассказал руководитель группы компаний «Рунити» (объединяет Ru-Center, «Рег.ру» и SpaceWeb) Андрей Кузьмичев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кузьмичев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Кузьмичев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Группа «Рунити» сформировалась в прошлом году в ходе объединения в первую очередь регистраторов доменов (Ru-Center, «Рег.ру» и т. д. объединились в 2021 году). В какой степени именно это направление бизнеса отражает деятельность всей группы?

— Несмотря на то что исторически основной наш бизнес — доменный, сегодня выручка от операций с доменными именами составляет менее 40%. Доменная сфера в целом зависит от количества малого и среднего бизнеса в стране, а он у нас в последнее время находится приблизительно на одном и том же уровне.

Вторая важная часть — классический виртуальный хостинг, исторически наша группа занимает порядка четверти этого рынка. Учитывая стремление государства к регулированию хостеров, мы ожидаем, что рынок будет консолидироваться, а мы — усиливать позиции на нем.

Третьим, стратегическим является направление профессиональных облачных сервисов: частные облака, публичные облака и аренда серверов. Сегодня это самое быстрорастущее направление, растем примерно на 30% год к году. Мы ориентируемся на малый и средний бизнес — за последний год новыми клиентами нашей облачной платформы стали более 5 тыс. компаний и физических лиц.

Четвертое направление, которое мы готовим к запуску в 2025 году,— «"Рег.ру" для предпринимателей», в рамках которого мы будем предлагать начинающим предпринимателям не только собственные продукты, но и решения от партнеров: эквайринги, CRM-системы, сервисы бронирования.

— Но вы сами отмечаете, что малый и средний бизнес не растет…

— Уровень цифровизации малого и среднего бизнеса, если мы не говорим про сферу IT, драматически низкий. Поэтому в этом смысле мы видим огромное количество возможностей.

— Как, по вашему мнению, на рынок повлияло введение регулирования хостеров?

— С 1 декабря появился реестр хостеров, и с 1 февраля этого года хостинг-компаниям, которые не вошли в него, запрещено вести деятельность. При этом и фактически, и юридически никакой ответственности за ведение деятельности вне реестра пока нет. Говоря о рынке: по нашим подсчетам, в России работает порядка 700–800 хостинговых компаний, от крупных до самых мелких. Из них в реестре чуть более 400. На нашу группу в реестре приходится около пяти компаний, и еще восемь компаний — от группы предпринимателей, которые занимаются консолидацией мелких хостеров. Остальное — это широкий рынок. При этом можно обнаружить работающие компании, которые выбиваются из общего поля: предлагают зарубежные VPN-сервисы для обхода блокировок, работают с криптовалютой как со средством платежа, то есть напрямую нарушают закон.

Думаю, на горизонте трех—пяти лет из 400 легальных хостеров останется 100–150 компаний, которые адаптируются к изменениям законодательства, выполнят все требования по установке СОРМ, по взаимодействию с органами безопасности, с органами власти.

— Говоря о регулировании регистраторов: депутат Госдумы Антон Горелкин недавно отмечал, что надеется на внесение и принятие соответствующего закона до конца года. Известно ли вам, на каком этапе находится его разработка?

— Идея обсуждается уже пару лет. В финальной версии законопроект с отраслью не обсуждался. Принципиально же речь идет о трех положениях. Первое — идентификация администраторов доменных имен в России, и основным способом идентификации предполагается использование верифицированного аккаунта на «Госуслугах». Сегодня для регистрации домена необходимо указывать контактные и паспортные данные администратора, но очевидно, что если домен используется в противоправных целях, то злоумышленники будут предоставлять ненастоящие данные — например, отредактированную или украденную скан-копию паспорта. Подтверждение по «Госуслугам» должно снизить объем фишинга и мошенничества в национальных зонах.

Вторая важная тема — это создание так называемого спецрегистратора, то есть доменного регистратора, который будет обслуживать домены сайтов органов власти. Сейчас три домена — gov.ru, kremlin.ru и government.ru — находятся на управлении у Координационного центра .RU/.РФ, который не является регистратором в классическом понимании, администратором же этих доменов является ФСО. Количество таких доменов на «спецобслуживании», кажется, будет расти, но стоит ли делать под них отдельного спецрегистратора — хороший вопрос. Надо понимать, что его создание потребует определенного объема инвестиций, и не факт, что именно сейчас стоит тратить на это деньги. 25 лет все остальные домены органов власти находились в Ru-Center, и ничего с ними не случилось. Но это, так или иначе, вопрос к государству.

Третья тема — механизмы получения государством необходимых доменных имен.

В кулуарах на отраслевых форумах звучало и предложение изъятия доменов в интересах органов государственной власти. На мой взгляд, опасная история: можно так открыть ящик Пандоры, и мы очень ждем появления законопроекта, чтобы внимательно посмотреть на формулировки.

В Ru-Center работают профессиональные доменные брокеры, сопровождающие сделки на вторичном рынке. И мы видим, что не только крупнейшие российские компании выкупают домены за миллионы и десятки миллионов рублей, но и государство в широком смысле готово разговаривать о стоимости домена и выкупать его.

— А если у него будет возможность не выкупать его, а присваивать…

— Это очень сложная тема, которая может подорвать доверие к зоне .ru. Я очень надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Опять же, давайте дождемся появления текста законопроекта.

— Когда вводилось регулирование хостеров, американская GoDaddy решила полностью разорвать отношения с клиентами из России. GoDaddy, прежде всего, крупнейший в мире интернет-регистратор. Повлиял ли на вас их уход?

— Размер бизнеса в России для GoDaddy был небольшим, из-за нежелания бороться за этот рынок. Де-факто не было даже попытки. Это интересно, потому что около 15 лет назад ключевым риском для Ru-Center и Reg.ru был полноценный выход GoDaddy на российский рынок. Потому что это огромная компания, машина, которая со своими бюджетами может подмять по себя все. Сейчас, когда вспоминаешь про этот риск, только улыбка появляется.

В 2014 году GoDaddy отказалась работать с администраторами доменов из Крыма. Это была в меньшей степени позиция бизнеса, а скорее — необходимость соответствия требованиям американского законодательства. При этом GoDaddy позволяла своим клиентам регистрировать российские домены через Ru-Center, то есть была нашим реселлером. Затем наступил 2022 год, проблемы с платежами, отказ многих компаний от работы с российскими клиентами. В этот момент мы наблюдали заметную волну переносов доменов от зарубежных регистраторов, не только от GoDaddy. Вторая волна, которая прошла уже в момент отказа GoDaddy от работы в России, была совсем маленькой. К тому моменту клиенты из России, серьезно относящиеся к делу, уже перенесли домены к российским регистраторам, а доменные инвесторы — свой портфель к другим зарубежным игрокам или же переоформили их каким-то иным способом.

— Как выход в новые страны российских компаний и бизнесменов—выходцев из России отражается на динамике регистраций доменов?

— Растет количество регистраций в национальных зонах Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Речь идет именно о росте на нашей стороне: то есть российскими заявителями, которым удобнее держать все домены у одного регистратора. При этом сами национальные зоны растут еще быстрее.

Если смотреть глобально, то в последние годы зона .com находится на плато или чуть снижается, а национальные зоны и новые домены верхнего уровня — растут.

— Как бы вы охарактеризовали нынешний уровень международного сотрудничества в вашей отрасли?

— В нашей отрасли есть глобальный координатор — ICANN (интернет-корпорация по присвоению имен и номеров), у которой мир поделен на регионы. Мы находимся в тесном диалоге с нашим региональным менеджером, а один из наших сотрудников до сих пор входит в одну из рабочих групп при ICANN. Совсем недавно Ru-Center прошел очередной аудит ICANN, который проводится каждые два года. Мы работаем почти со всеми партнерами, с которыми работали в 2021 году. Контакты у нас прервались с регистратором с Украины, через которого мы регистрировали домены в зоне .ua, и парой небольших регистраторов из Канады и Новой Зеландии. По нашей информации, менеджмент этих компаний аффилирован с гражданами Украины. При этом приостановка работы этих партнеров — частная инициатива. Напомню, что Управление по контролю за иностранными активами США разъясняло, что, в частности, доменные имена и хостинг не попадают под санкции.

Если посмотреть, то по большому счету вообще ничего не поменялось — кроме проблем с платежами. Они очень долго ходят, потому что все их рассматривают с лупой: мол, что это за деньги из России, кому ты платишь и за что. Какие-то банки отказываются принимать платежи из РФ. Но мы с нашими партнерами продолжаем искать способы работать дальше.

— Изменилась ли за последние два года обстановка в области кибербезопасности, доступности интернет-ресурсов компаний?

— Мы видим, обслуживая большое количество сайтов и клиентов на тяжелой инфраструктуре, что количество атак как выросло в 2022 году, так, в общем, или не снижается, или растет. При этом компании стали внимательнее подходить к вопросу актуальности софта и быстрее его обновляют, и тема кибербезопасности в широком смысле становится более популярной. Если же говорить про домены, то тайпосквоттинг (регистрация доменов, сходных по написанию с популярными, в расчете на ошибки и опечатки посетителей. — “Ъ”) как был, так и остается.

Показательный кейс был недавно со «СберМаркетом», который переименовался в «Купер». Сервис выкупил домены kuper.ru и купер.рф, и в течение двух дней мы наблюдали, как другие люди регистрировали домены по типу «доставка-купер» и т. п.

Но интереснее всего было, когда некто зарегистрировал домен kynep.ru. Такой домен — очень опасный для «Сбера», поскольку он идеально подходит под фишинговые операции.

В этом смысле существует большая проблема компетентности — даже, наверное, у крупнейшего в России бизнеса — по вопросам формирования безопасного портфеля доменов. В каких-то случаях домены зарегистрированы на физлица, и в случае акционерного конфликта за него начинаются разборки — а в случае онлайн-бизнеса это важное плечо. К примеру, доменный портфель компании Wildberries не был сведен. То есть часть доменов была на конкретном физлице, часть на компании, даже регистраторы отличались от домена к домену. Поэтому сейчас, в ситуации конфликта собственников, адвокаты Владислава Бакальчука пробуют сразу две аргументации. В одной своей претензии по передаче доменов они говорят о неполном исполнении корпоративной процедуры передачи, хотя регистратор тут мало в чем мог бы помочь — мы не влияем на внутренний уклад компаний, которые обслуживаем. А во второй претензии домены рассматриваются как совместно нажитое имущество супругов, что довольно примечательно. Домен не признается имуществом в значении Гражданского кодекса. Но я рад, что на таких примерах мы видим перелом восприятия, повышение значения этого цифрового актива.

Средний и крупный бизнес примерно раз в неделю сталкивается с проблемами, возникающими из-за однотипных ошибок. Например, домен, как и положено, зарегистрирован на компанию, но в качестве контактного указан адрес электронной почты уже уволившегося сотрудника. В итоге компания не получает уведомления о необходимости продлить домен, досудебные претензии или другие обращения, на которые необходимо отреагировать. Если реакции на такие письма не следует, то мы в соответствии с правилами должны снять домен с делегирования, в итоге сайт перестает работать. За последние пару лет подобное произошло с двумя или тремя банками из топ-10, несколькими федеральными сетями доставки продуктов, одним финансовым брокером. И для всех них это означало остановку деятельности компании на несколько часов.

— За крупными регистраторами закрепилась репутация компаний, которые не гнушаются скрытого подключения дополнительных опций, создания препон к их отключению. Те же мобильные операторы потратили много усилий, чтобы это изменить. Чем это исторически обусловлено в целом в отрасли и планируете ли вы идти к большей прозрачности?

— Если говорить применительно к нашему бизнесу — есть большое количество нюансов, о которых непрофессионал может не знать. Например, если домен в российских зонах зарегистрирован на физическое лицо, то сервис whois вместо его персональных данных будет отдавать только запись Private Person («частное лицо».— “Ъ”). А если говорить про международные домены, то в них такие данные по умолчанию раскрыты. И в нашей истории был случай, когда финансовый директор одной крупной компании создавал персональный сайт в зоне .guru. При регистрации домена он отказывался от услуги скрытия персональных данных и утверждал, что ничего дополнительного ему не нужно, а когда увидел, что все его данные открыты, сразу же спросил, как быстро можно их скрыть.

Поэтому, да, в процессе регистрации домена мы предлагаем опции, которые повышают безопасность. А также опции размещения будущего сайта: конструктор сайта, хостинг, сертификат шифрования трафика. И мы в целом думаем, что нужно налаживать взаимодействие с предпринимателями, особенно начинающими, в противоположном ключе: «Вам не надо разбираться, что такое DNS, SSL и прочие слова из трех букв,— давайте мы на себя возьмем эту экспертизу и дадим предварительно настроенный продукт». Нужно задавать им те вопросы, на которые они могут ответить,— например, нужна ли интеграция сайта с маркетплейсом или нет.

— Изменился ли как-то интерес к «малым национальным зонам», например, кириллическим .москва, .татар, .дети?

— Когда запускался домен .moscow (Москва), были ожидания, что город максимально вложится в его использование, потому что не такое большое количество городов в мире имеют собственный домен верхнего уровня. Например, gov.moscow для муниципальных услуг или welcome.moscow для туристической отрасли. Но сейчас основные пользователи .moscow — это представители креативных индустрий, молодые ребята, которые хотят ассоциироваться с Москвой. При этом со стороны города особо выраженного интереса к продвижению своей зоны мы не видим. Возможно, это связано с рисками: .moscow и .москва — это де-юре международные домены. Если же говорить про gov.ru, то здесь понятно: правила домена полностью определяются координационным центром, учредителем которого является Российская Федерация. Но если убрать этот риск, то, я считаю, это отличные и недооцененные домены.

Кузьмичев Андрей Юрьевич Личное дело Родился 29 июля 1984 года. В 2008 году окончил с отличием Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. Начинал карьеру в департаменте разработки «Яндекса». В 2011–2013 годах отвечал за качество продуктов в объединенной компании «Афиши» и «Рамблера». В 2014 году назначен заместителем генерального директора по продуктам в РСИЦ (Ru-Center), в 2018 году занял позицию заместителя генерального директора, а в 2021 году возглавил объединенную компанию «Рег.ру» и Ru-Center. Входит в состав совета Российской ассоциации электронных коммуникаций, является президентом Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет.

Группа компаний «Рунити» Company profile ГК «Рунити» принадлежит консорциуму частных инвесторов «Ру-Веб. Инвестиции» во главе с Proxima Capital Group. В сентябре 2021 года консорциум купил группу компаний Ru-Center, а в октябре 2021 года — Reg.ru. Группа занимает 73% рынка доменов в России (по данным Statonline). Компания Ru-Center (РСИЦ) была основана в 2001 году как первый независимый регистратор доменов в зоне .ru. В 2011 году компания Hosting Community (объединяла хостинговые компании SpaceWeb, Peterhost, регистратора R01 и т. д.) приобрела Ru-Center за $35 млн, с 2014 года компания работала под брендом Ru-Center. Регистратор Reg.ru был основан в 2006 году, в 2009 году компания стала первым аккредитованным регистратором зоны .рф. Выручка АО РСИЦ за 2023 год — 3 млрд руб., чистая прибыль — 443 млн руб. Выручка и чистая прибыль ООО «Рег.ру» — 3,2 млрд руб. и 474 млн руб. соответственно.

Интервью взял Юрий Литвиненко