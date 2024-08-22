Девелопер Gloraх начал вырубку на берегу Оки у Молитовского моста

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде на левом берегу Оки рядом с Молитовским мостом началась массовая вырубка деревьев и кустарников на месте будущего ЖК «Левобережный». Строительство ЖК будет вести девелоперская группа Gloraх (Санкт-Петербург).

В компании уточнили, что вырубка идет в соответствии с порубочным билетом и на основании полученного от МКУ «Горкомэкология Нижнего Новгорода» разрешения на подготовку территории к застройке.

По словам директора по управлению нижегородскими проектами компании Ильнара Шириезданова, перед вырубкой была проведена инвентаризация существующей древесно-кустарниковой растительности на участке. На основании этих данных выполнен расчет компенсационной стоимости. Сумму компенсации в компании не назвали, но уточнили, что она выплачена в полном объеме.

Также в рамках компенсационных мероприятий компания намерена провести озеленение с высадкой крупномерных деревьев и кустарников, организацией цветников и газонов на территории Канавинского района.

Возведение ЖК предварительно начнется в конце текущего года, после получения разрешения на строительство.

Как писал «Ъ-Приволжье», на участке 28 га у Молитовского моста Gloraх намерен построить 11 жилых домов высотой от 6 до 33 этажей. Кроме жилья здесь предусмотрена социальная инфраструктура и коммерческая недвижимость.

В середине августа группа активистов и жителей соседнего ЖК «Аквамарин» провели акцию протеста против стройки на месте зеленого массива.

Андрей Репин