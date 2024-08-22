Из Ростовской области в Курск отправлена партия гуманитарного груза
Специалисты Ростовской областной поисково-спасательной службы 21 августа отправили жителям Курской области, пострадавшим при атаках украинской армии, около 104 т гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В состав партии вошли продукты питания и средства личной гигиены, а также одежда, обувь, медикаменты, матрасы, детские игрушки.
Уточняется, что гуманитарный груз уже доставлен в Курскую область. Там спасатели из Ростовской области помогают коллегам в разгрузке камазов.
Согласно информации пресс-службы, помощь будет продолжаться. В ближайшее время планируется отправить еще 10 т гуманитарки в Курскую область.