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Коммерсантъ FM
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Из Ростовской области в Курск отправлена партия гуманитарного груза

Специалисты Ростовской областной поисково-спасательной службы 21 августа отправили жителям Курской области, пострадавшим при атаках украинской армии, около 104 т гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В состав партии вошли продукты питания и средства личной гигиены, а также одежда, обувь, медикаменты, матрасы, детские игрушки.

Уточняется, что гуманитарный груз уже доставлен в Курскую область. Там спасатели из Ростовской области помогают коллегам в разгрузке камазов.

Согласно информации пресс-службы, помощь будет продолжаться. В ближайшее время планируется отправить еще 10 т гуманитарки в Курскую область.

Анастасия Казуков

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