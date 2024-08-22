Средний размер потребкредита в Нижегородской области в июле вырос на 4,7%

В Нижегородской области средний размер потребительского кредита в июле 2024 года составил 162,3 тыс. руб. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 4,7% больше по сравнению с июнем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В среднем по России средний размер выданных потребительских кредитов в июле составил 177,7 тыс. руб. По сравнению с июнем он сократился на 0,7%.

Нижегородская область вошла в число регионов, где средний размер потребкредита в июле вырос сильнее всего. В этом же списке Татарстан (рост на 10,8%), Забайкальский край (+3,8%), Волгоградская область (+3%) и Алтайский край (+2,5%).

В то же время сокращение среднего чека потребкредита показали Кемеровская область (-14,5%), Краснодарский край (-5%), Саратовская область (-2,9%), Башкирия (-2,8%) и Красноярский край (-2,3%).

Андрей Репин