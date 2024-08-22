Доходы ПФО от использования лесов выросли на четверть

Доходы Приволжского федерального округа от использования лесов в первом полугодии выросли на четверть, регионs направили в российский бюджет 5,2 млрд руб. Об этом сообщили в федеральном госучреждении «Рослесинфорг».

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Нижегородская область оказалась на третьем месте по отчислениям в размере 667 млн руб. Наиболее высокие доходы получил Пермский край (1,6 млрд руб.) и Кировская область (1,2 млрд руб.).

Основные доходы от использования лесов поступают от заготовки древесины, геологического изучения недр, реконструкции и эксплуатации линейных объектов и добычи полезных ископаемых, отметили в ведомстве.

Владимир Зубарев